Ma gli scontri fra tifosi continuano | assaltato pullman granata in autogrill

(Di sabato 29 dicembre 2018) Sono diretti a Roma per la partita con la Lazio: hanno subito l’assalto dei supporter rossoblu, in viaggio verso Napoli. Salvini: «Deficienti, devono andare in galera»