Divertono i Moschettieri del Re all' italiana

(Di sabato 29 dicembre 2018) Giovanni Veronesi firma il suo miglior film da molti anni a questa parte, "Idel re - La penultima missione", una commedia in costume non priva di difetti ma coraggiosa, forte di un budget ingente e di un'ambizione insolita nel panorama delle pellicole italiane dello stesso genere.Il film, ispirato vagamente a "Vent'anni dopo", secondo romanzo della trilogia di Dumas,nasce dalle ceneri di un progetto non andato a buon fine negli Anni 80, quando il regista avrebbe voluto coinvolgere nel ruolo di protagonisti Massimo Troisi, Roberto Benigni, Francesco Nuti e Carlo Verdone.La storia vede i quattro, inattivi da trent'anni, richiamati in servizio dalla regina Anna (Margherita Buy), al fine di contrastare l"azione del cardinale Mazzarino (Alessandro Haber) contro gli Ugonotti. I valenti servitori di un tempo, però, ora sono a dir poco acciaccati: D'Artagnan ...