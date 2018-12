Di Maio - Pd-Fi contro aiuti a più deboli : ANSA, - ROMA, 29 DIC - "Mi stupisce che molti si scandalizzino per quello che l'opposizione ha fatto in aula in questi giorni. Noi abbiamo fatto lo stesso quando stavamo all'opposizione. Noi quando ...

Manovra - FI e Pd contro Fico. Democratici in piazza : “Salvini e Di Maio ubriachi. Portano a sbattere il Paese” : Un testo “pasticciato” che “rischia di affossare il paese“. Così le opposizioni hanno ribadito il giudizio sulla legge di bilancio che approda oggi alla Camera per l’ultimo voto di fiducia. Partito democratico e Forza Italia, dopo le polemiche di ieri in aula, non risparmiano neanche il presidente Roberto Fico. “Non è all’altezza di svolgere il suo ruolo, si dimetta“, ha commentato il senatore forzista ...

Bertolaso contro Di Maio e la politica della casacca per ogni occasione : «Sono rimasto senza fiato stamane, davanti alla foto del signor Di Maio, che evidentemente si è precipitato a Catania per motivi propagandistici, con addosso la maglia con il logo della Protezione civile nazionale per la quale non mi risulta che sia stato delegato a rappresentarla dal governo in carica». È Guido Bertolaso, ex Capo della Protezione Civile, a scrivere al Corriere della Sera e ad attaccare il vicepremier che indossava fra i ...

Sisma Etna - attivista 5Stelle a Di Maio : “Non dimenticateci o ci muoveremo contro di voi” : Un'attivista 5Stelle incalza il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio, in visita oggi a Fleri, uno dei luoghi maggiormente colpiti dal terremoto del 26 dicembre, avvenuto in seguito all'eruzione dell'Etna: "Se voi vi dimenticate di noi, anche se qui c'è gente con il bastone o sulla sedia a rotelle, ci muoveremo contro di voi". Domani in Cdm sarà dichiarato lo stato d'emergenza.Continua a leggere

Catania - attivista M5S a Di Maio : "Non dimenticateci o ci muoveremo contro di voi" : "Noi vi abbiamo sostenuto e oggi voi siete lo Stato e ci dovete dare delle risposte". Così un'attivista M5S ha parlato a Di Maio in mezzo alle rovine di Zafferana Etnea. "Non vi dovete dimenticare di ...

Salvini e Di Maio esultano - ma sulla manovra continua lo scontro. Pd e sindacati annunciano manifestazioni : Dopo il tour de force in Senato, la manovra si avvia al passaggio conclusivo alla Camera, di nuovo in tempi strettissimi. Le opposizioni continuano ad attaccare -

Sgarbi contro Di Maio e Di Battista : 'Figli ingrati e traditori - c'è solo da vergognarsi' : Con un post sulla sua pagina Facebook, il critico d'arte e sindaco di Sutri, Vittorio Sgarbi, ha deciso di "vendicare" i due genitori delle punte di diamante del progetto politico creato da Beppe Grillo, il Movimento 5 Stelle. L'ex sindaco di Salemi ha preso sia le difese del padre del vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio che di quello di Alessandro Di Battista, attualmente in Guatemala con la sua famiglia. Si tratta di un affondo ...

La ‘missione 007’ di Di Maio contro l’operazione ‘scoiattolo’ di Berlusconi : Il vicepremier pentastellato ha detto di avere raccolto del materiale che dimostrerebbe che Silvio Berlusconi avrebbe provato a comprare i parlamentari grillini: "Vedremo se nei prossimi mesi avremo altro materiale per la Procura della Repubblica. A breve avrete tutte le notizie, abbiamo raccolto informazioni importantissime". E invita i suoi a registrare eventuali tentativi di avvicinamento da parte dei forzisti.Continua a leggere

Bufera su Antonio Di Maio - padre del vicepremier; indagato per deposito incontrollato rifiuti : Antonio Di Maio, padre del vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi, è indagato dalla procura di Nola per deposito incontrollato di rifiuti L’iscrizione, riporta il quotidiano Il Mattino, è avvenuta a seguito del ritrovamento da parte della polizia municipale nell’appezzamento di terreno attiguo alla vecchia masseria di famiglia nel Comune di Mariglianella (Napoli), di alcuni rifiuti inerti, di alcuni vecchi secchi e di una ...

Paolo Becchi contro Salvini e Di Maio : 'Bruxelles per la prima volta nella storia ha riscritto la manovra' : No, a Paolo Becchi la manovra del governo gialloverde non è piaciuta. Come non è piaciuta a molti. Per il professore - e lo spiega per filo e per segno anche su Libero - si è trattata di una resa ...

Deposito incontrollato rifiuti - indagato padre ministro Di Maio : Napoli, 20 dic., askanews, - Antonio Di Maio, padre del vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi, è indagato dalla Procura di Nola per Deposito incontrollato di rifiuti. La ...

Antonio Di Maio - il padre del vicepremier - indagato per deposito incontrollato di rifiuti : Come scrive oggi Il Mattino, il padre del vicepremier Luigi Di Maio, Antonio , è indagato dalla procura di Nola per deposito incontrollato di rifiuti. L'iscrizione è avvenuta a seguito del ...

