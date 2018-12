Roma | Capodanno al Circo Massimo | tutte le informazioni

Perché festeggiamo il Capodanno il primo gennaio? Grazie ai Romani : Il calendario gregoriano ha mantenuto la consuetudine, già resa ufficiale da Giulio Cesare, di considerare l’1 gennaio il primo giorno dell’anno. Furono infatti i romani a celebrare per primi il Capodanno in questa data, in onore di Giano, divinità dell’inizio e della fine di tutte le cose: ma il motivo non fu così “religioso”, visto che fu a causa di una guerra.Continua a leggere

CAPODANNO A CINECITTA' WORLD - Il fine anno 2019 nel parco divertimenti di Roma : ... Casa Vissani, Cena show Cooking firmata da Gianfranco Vissani , Ristorante Roma by Vissani, Sexy Dinner con Rocco Siffredi e Valentina Nappi , Ristorante Sexy Dinner, Spettacoli , Teatro 1, ...

Cosa fare a Roma a Capodanno per iniziare bene il 2019 : Natale nei musei in festa A Natale i Musei Civici di Roma fanno festa con un ricco programma di mostre, eventi, spettacoli e attività didattiche con l' apertura straordinaria il 1° gennaio. ...

Gabbani a Milano - Capossela a Roma - Renga-Baby K a Firenze : Capodanno show : Spostandosi a Torino , in piazza Castello sarà allestito un palco dove andrà in scena " Masters of Magic World Tour ", che consiste in 100 minuti di spettacoli di magia realizzati da 30 differenti ...

SPRAY AL PEPERONCINO A CAPODANNO : A Roma NON SARÀ VIETATO/ Sindaca Raggi - 'salva le donne' : SPRAY al PEPERONCINO VIETATO a CAPODANNO. Ultime notizie, scatta il divieto, il ministro Salvini non ci sta 'E' sbagliato'

Roma Natale e Capodanno 2019 a San Basilio : In occasione della notte di San Silvestro, lunedì 31 dicembre a partire dalle 21.30 Villa Farinacci torna a essere il

Gabriele Ciampi torna a Roma con Hybrid - viaggio dalle sonorità classiche all'Hiphop Sinfonico per il Grande concerto di Capodanno Roma - : Nell'occasione presenterà il suo nuovo progetto discografico, Hybrid, uscito in tutto il mondo lo scorso 26 Ottobre per Universal Music. Giovedì 20 dicembre alle ore 21,00 Gabriele Ciampi anticiperà ...

Capodanno 2019 a Modena in Piazza Roma : il programma : «Si scrive Casadei, si legge festa!» è, non a caso, lo slogan degli spettacoli dal vivo di Mirko, che preannuncia, per lunedì 31 dicembre, una serata esplosiva, dove ballare e cantare tutti insieme, ...

Torna per il quarto anno consecutivo a Roma “Capodanno per famiglie” della Compagnia Teatrale “I Ridikulus” al Teatro San Genesio. : Dopo il grande successo ottenuto dal 2015, Torna per il quarto anno consecutivo l’evento per grandi e piccini “Capodanno per famiglie” della Compagnia Teatrale “I Ridikulus”. L’appuntamento, fissato per il 31 dicembre, si terrà presso il Teatro San Genesio di Roma e prevede lo spettacolo Teatrale “Babbo Natale Superstar” scritto e diretto da Antonio Losito e Veronica Liberale. In scena, assieme agli autori saranno presenti anche Massimo De ...

Capodanno a Roma con Achille Lauro - Vinicio Capossela e 1000 artisti da tutto il mondo : il programma : Il programma del Capodanno a Roma è stato annunciato. La capitale festeggerà l'arrivo del nuovo anno per 24 ore con una serie di eventi al Circo Massimo. La Festa di Roma 2019 è promossa da Roma Capitale e durerà dalla sera del 31 dicembre 2018 alla sera del 1 gennaio 2019. 24 ore di festa, oltre 100 performance e 1000 artisti provenienti da 46 Paesi e 5 continenti per una festa in un'area di 70.000 mq, tra Piazza dell’Emporio, Giardino ...

Capodanno 2019 a Roma al Circo Massimo con Vinicio Capossela : Si avvicina il Capodanno 2019 a Roma. Come di consueto i Romani si ritroveranno al Circo Massimo. Saranno 24 ore

Capodanno beffa : non c?è lo sponsor - Roma paga il conto : Londra, per l?ultimo Capodanno prima della Brexit (oppure no, chissà), metterà sul piatto 1,3 milioni di sterline rastrellati con le sponsorship; New York dovrebbe bissare quanto...

Capodanno a Roma - eventi in tutta la città : al Circo Massimo la musica di Capossela : ... come via Petroselli, con spettacoli acrobatici e show sulle facciate dei palazzi. In strada ci saranno mille artisti, provenienti da 40 paesi e da 5 continenti, oltre ai numerosi intrattenimenti ...