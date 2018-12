Inter | Nainggolan reintegrato in rosa | la decisione di Spalletti

Inter - Luciano Spalletti 'Basta odio nel calcio'/ 'Razzismo non ha falsato la gara col Napoli. Nainggolan c'è' : Vigilia di Empoli-Inter, il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti torna sui fatti di mercoledì contro il Napoli: 'Basta odio nel calcio, no al razzismo'.

Inter - contro l'Empoli Spalletti convoca Nainggolan - tandem davanti con Icardi e Martinez : l'Empoli per cercare il riscatto dopo le ultime tre sconfitte consecutive. L'Inter per dare continuità all'importante successo ottenuto mercoledì contro il Napoli allo stadio Meazza, con il gol vittoria messo a segno da Lautaro Martinez al 91'. Sono questi i temi principali del match che andrà in scena al Castellani di Empoli, valido per la diciannovesima giornata di campionato, l'ultima del girone di andata. Arbitro del match sarà Federico La ...

Inter - non è esclusa la cessione di Nainggolan (RUMORS) : La vittoria ottenuta ieri contro il Napoli ha messo da parte momentaneamente il caso Radja Nainggolan, scoppiato tra domenica e martedì. Il centrocampista belga, il giorno dopo il pareggio contro il Chievo Verona, si è presentato in ritardo alla Pinetina per l'allenamento ed è stato multato pesantemente e sospeso dalla società nerazzurra, saltando quindi la gara contro gli azzurri ieri sera. Non solo questo però perché ad aggravare la posizione ...

Roma - Monchi : 'Zaniolo? All'Inter non sono scemi ma per Nainggolan...' : Il direttore sportivo della Roma Monchi ha parlato dell'affare Zaniolo-Nainggolan con l' Inter ai microfoni di Sky Sport: ' Mentre facevamo la trattativa avevamo due richieste, Radu e Zaniolo. Radu però era già stato girato al Genoa. L'Inter non voleva vendere Zaniolo, mica sono scemi, ma volendo al contempo ...

Inter-Napoli - Spalletti allo scoperto su Nainggolan e Lautaro : Soddisfatto Luciano Spalletti al termine del successo dell’Inter contro il Napoli, ecco le dichiarazioni del tecnico ai microfoni di Sky Sport: “mi è sembrata un’Inter forte dall’inizio alla fine. Ha vinto anche meritatamente. Ad un certo punto potevamo anche perderla se non ci metteva una pezza Asamoah. Ma è stata una bellissima partita, giocata da due squadre che hanno fatto buon calcio”. Su Lautaro ...

Inter - Spalletti ammette : “potevamo anche perderla - ma abbiamo vinto con merito. Nainggolan? Le regole vanno rispettate” : L’allenatore dell’Inter ha parlato dopo la vittoria sul Napoli, soffermandosi anche sul caso Nainggolan Una vittoria che vale tantissimo, tre punti pesantissimi per l’Inter che stende il Napoli grazie al gol nel recupero di Lautaro Martinez. I nerazzurri si avvicinano così al secondo posto, riducendo il gap proprio dagli azzurri e sognando un sorpasso che, fino a qualche settimana fa, sembrava ...

Inter - caso Nainggolan : i tifosi stanno con la società : La recente decisione dell'Inter di sospendere a tempo indeterminato Radja Nainggolan per motivi disciplinari, è stata apprezzata dai tifosi dell' Inter che in curva Nord , prima della sfida contro il ...

Inter - Marotta fa chiarezza sul caso Nainggolan : “ecco chi ci ha dato l’indicazione di sospendere il giocatore” : Il nuovo amministratore delegato dell’Inter ha fatto luce sulla sospensione comminata a Radja Nainggolan, assente in campo nel match con il Napoli Capitolo chiuso, almeno così sembra. Beppe Marotta abbassa il sipario sul caso Nainggolan, facendo chiarezza circa la situazione esplosa in questa settimana in casa Inter. Miguel MEDINA / AFP L’amministratore delegato nerazzurro non si nasconde, sottolineando ai microfoni di Sky ...

Inter - Marotta svela il futuro di Nainggolan : Sta per prendere il via il big match tra Inter e Napoli, prima del match ai microfoni di Sky Sport Beppe Marotta che ha dato importanti indicazioni su Nainggolan: “la nostra posizione è racchiusa nel comunicato. Noi abbiamo raccolto le indicazioni di Spalletti, che è il leader del gruppo, e abbiamo preso questa decisione. Tutte le dinamiche Interne sono cose nostre, è meglio non parlarne stasera. Il ragazzo è venuto in tribuna a ...