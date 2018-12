Sondaggio Pagnoncelli | la Lega perde 3 | 3 punti percentuali in un mese Mai accaduto prima

Sondaggio Ipsos - Nando Pagnoncelli a DiMartedì : 'Matteo Renzi leader del Pd? Solo per il 9 per cento' : Di male in peggio per Matteo Renzi . Secondo l'ultimo Sondaggio Ipsos illustrato in diretta da Nando Pagnoncelli, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì , su La7, ormai l'ex segretario dem non convince ...