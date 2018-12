Quattro consigli per migliorare l’autonomia degli smartphone Android

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 dicembre 2018) La durata della batteria rappresenta oggi una delle grandi criticità in ambito. Questi dispositivi hanno vissuto un vero e proprio salto generazionale negli ultimi anni: display con risoluzioni sempre maggiori, fotocamere con sensori evoluti, processori super potenti. Peccato, però, chenon sia aumentata di pari passo. Sempre più spesso siamo costretti a convivere con una batteria esterna o con la ricerca di una presa elettrica, perché non riusciamo a concludere la giornata senza dover ricaricare almeno una volta loCi sono però alcuni accorgimenti nell’uso quotidiano che potete prendere in considerazione per ottimizzare l’autonomia. Partiamo dunque daibasilari e facilmente applicabili un po’ a tutti glipresenti in commercio.Le app preinstallateIl primo aspetto su cui può aver senso intervenire sono le ...