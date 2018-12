Caccia alle balene | WWF | dal Giappone una decisione gravissima

Il Giappone riprende la Caccia alle balene per scopi commerciali : un massacro senza regole - VIDEO : ... 'È chiaro che il governo sta cercando di nascondere questo annuncio alla fine dell'anno, lontano dai riflettori dei media internazionale, ma il mondo lo vede per quello che è'. 'La strada è quella ...

Appello dell’Australia al Giappone : no alla Caccia commerciale alle balene : L’Australia ha lanciato l’Appello al Giappone: è stato chiesto a Tokyo di non ritirarsi dalla Commissione baleniera internazionale allo scopo di riprendere la caccia commerciale ai grandi cetacei. La Commissione aveva stabilito in precedenza che il Giappone non può continuare con la caccia a fini “scientifici”, che ha praticato dal 1987. La decisione finale sarà annunciata nel corso delle prossime settimane. La flotta ...

Il Giappone intende riprendere la Caccia alle balene. Il Wwf : decisione scandalosa : 'E' assurdo - conclude - che si voglia tenere in piedi un'attività fuori dal tempo, lontana dalla scienza e lontanissima dalla sensibilità comune'.

