Basket | Larry Brown a un passo dall’esonero | Torino cambia l’allenatore | addio al 78enne

Basket - Torino : Larry Brown ai titoli di coda - pronto Galbiati : Brown è un problema, la totale mancanza di programmazione da parte della società un peccato capitale difficilmente perdonabile dallo spietato mondo dello sport. CESSIONE SOCIETARIA - Parallelamente ...

Basket - Serie A 2018-2019 : Torino esce dal tunnel e batte Trento in volata - Larry Brown può finalmente sorridere : La Fiat Torino torna a respirare dopo un periodo estremamente problematico e batte la Dolomiti Energia Trentino per 86-84 nell’anticipo del nono turno di Serie A al termine di una partita con diversi rovesciamenti di fronte. Per Larry Brown, di fatto, è la prima vittoria sulla panchina dell’Auxilium, dato che nelle occasioni precedenti si trovava negli USA per una piccola operazione con annessi postumi e il suo posto era stato preso ...

Basket - coach Larry Brown rischierebbe la panchina - la Fiat è da retrocessione (RUMORS) : Non è sicuramente un buon momento per la Pallacanestro Auxilium Torino, reduce da un inizio di campionato disastroso, e da un cammino in Europa altrettanto difficile. A pagarne le conseguenze, come ben si sa, in situazioni del genere, spesso sono gli allenatori. In estate la dirigenza torinese aveva fortemente voluto sulla panchina un uomo di grandissima esperienza, che non ha certo bisogno di presentazione: Larry Brown. Il coach per eccellenza ...

Serie A Basket – Torino - bye bye Larry Brown : scarso feeling e gioco superato - per la panchina spunta Pozzecco : Torino ha deciso di cambiare coach. Addio a Larry Brown, mal supportato dai risultati e sopportato dalla squadra: al suo posto Pozzecco o Pilastrini L’arrivo di Larry Brown, qualche mese fa, aveva portato grande entusiasmo a Torino, pronta a fare il salto di qualità con un allenatore dalla dimensione mondiale. Quello che è accaduto nelle settimane successive però, forse, non se lo aspettava nemmeno lo stesso allenatore. Torino è ...

Basket - 8a giornata Serie A 2018-2019 : Brescia supera Torino - quinta sconfitta consecutiva per gli uomini di Larry Brown : Nel posticipo dell’ottava giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di Basket Brescia supera Torino con il punteggio di 83-76. Prestazione convincente per gli uomini di coach Andrea Diana che hanno condotto la partita sin dal primo quarto approfittando delle grandi difficoltà che continuano ad accompagnare la formazione di Larry Brown. Con la vittoria odierna la Germani stacca il gruppo delle ultime in classifica e sale a 6 punti. La ...

LIVE Torino-Milano Basket - Serie A in DIRETTA : l'Olimpia per mantenere la vetta - la Fiat ritrova Larry Brown : OA Sport offrirà la DIRETTA LIVE dalle ore 20.45 di Fiat Torino-Olimpia Milano: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Buon divertimento! CLICCA IL TASTO F5 DA ...

LIVE Torino-Milano Basket - Serie A in DIRETTA : l’Olimpia per mantenere la vetta - la Fiat ritrova Larry Brown : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fiat Torino-Olimpia Milano, sfida valevole per la quinta giornata della Serie A di basket. La squadra di Pianigiani è reduce dalla rocambolesca vittoria all’ultimo secondo in Eurolega contro l’Efes, con la tripla della vittoria di Mike James che ha dato il quarto successo europeo ai milanesi. Un inizio di stagione eccezionale per Milano, che in Italia non ha ancora mai perso tra Supercoppa e ...