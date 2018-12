A Sky show di allusioni di Allegri | nessuno gli chiede | «Con chi ce l’hai?»

Masterchef All Stars al via su Sky Uno il 20 dicembre - i volti noti del cooking show si sfidano : ecco chi si sarà e chi no : Tutto è pronto per il ritorno del cooking show per eccellenza ma, prima, l'appuntamento è fissato per oggi, giovedì 20 dicembre, dalle 21:15 su SkyUno con il terzo spin-off, Masterchef All Stars. Quattro settimane, 16 concorrenti e volti noti del programma e un solo posto nell'olimpo del programma Sky e per il pubblico? Un vero e proprio regalo che i fan troveranno sotto l'albero e che potranno vivere fino al prossimo anno in compagnia di due ...

#XF12 – X Factor 12 – Puntata del 06/12/2018 – Il settimo Live Show in diretta su Sky Uno HD. Ospiti : Lorenzo Licitra e Salmo. : Settima Puntata dei Live Show della dodicesima edizione di X Factor, la settima in onda in diretta e in esclusiva su Sky Uno HD (canale 105/108). Al timone della versione italiana di uno dei talent Show più famosi del mondo c’è sempre Alessandro Cattelan. Si comincia, quindi, con la gara vera e propria, dopo che, nei primi sette appuntamenti trasmessi nelle scorse settimane, i concorrenti sono stati ridotti da oltre 50.000 a soli dodici, ...

X Factor 2018 diretta : 29 novembre - il sesto Live Show su Sky Uno : X Factor 2018, prodotto firmato Sky e condotto da Alessandro Cattelan è entrato ormai nel vivo. Durante l'ultima puntata, infatti, i concorrenti rimasti in gioco hanno potuto far ascoltare per la prima volta i loro inediti, riscuotendo già molto successo ad una sola settimana dalla pubblicazione. Questa sera, 29 novembre, andrà in onda sul canale Sky Uno (108 del satellite) il sesto Live. I sette concorrenti rimasti in gara dovranno esibirsi ...

X Factor 2018 Anticipazioni : questa sera il sesto Live Show su Sky Uno : questa sera i sette talenti rimasti in gara dovranno esibirsi in due manche molto particolari, dividendo il palco con gli ospiti della serata: Giorgia e Jonas Blue.

#XF12 – X Factor 12 – Puntata del 29/11/2018 – Il sesto Live Show in diretta su Sky Uno HD. Ospiti : Giorgia e Jonas Blue. : Sesta Puntata dei Live Show della dodicesima edizione di X Factor, la settima in onda in diretta e in esclusiva su Sky Uno HD (canale 105/108). Al timone della versione italiana di uno dei talent Show più famosi del mondo c’è sempre Alessandro Cattelan. Si comincia, quindi, con la gara vera e propria, dopo che, nei primi sette appuntamenti trasmessi nelle scorse settimane, i concorrenti sono stati ridotti da oltre 50.000 a soli dodici, ...

La notte dei record di Tv8 gasa Enrico Papi per uno show confezionato by Sky : ...

X Factor 2018 : stasera il quinto Live Show su Sky Uno : Questa sera gli otto talenti rimasti in gara presenteranno il loro primo inedito, dividendo il palco con due band d'eccezione: gli Hooverphonic e i Subsonica.

È successo in TV - 17 novembre 2011 : il primo live show di X Factor (ma su Sky) (video) : Sky certamente ha una data segnata con il pennarello indelebile sul suo calendario, importante per rilevanza poiché si tratta della partenza ufficiale dei live show della quinta edizione di X Factor, talent show ancorato a mamma Rai per 4 edizioni realizzate in 2 anni (dal 2008 al 2010). L'azienda di Viale Mazzini scelse di abbandonare il progetto per via degli alti costi di produzione, un'occasione ghiotta per la piattaforma satellitare e ...

#XF12 – X Factor 12 – Puntata del 15/11/2018 – Il quarto Live Show in diretta su Sky Uno HD. Ospiti : Enrico Nigiotti e Carl Brave. : Quarta Puntata dei Live Show della dodicesima edizione di X Factor, la settima in onda in diretta e in esclusiva su Sky Uno HD (canale 105/108). Al timone della versione italiana di uno dei talent Show più famosi del mondo c’è sempre Alessandro Cattelan. Si comincia, quindi, con la gara vera e propria, dopo che, nei primi sette appuntamenti trasmessi nelle scorse settimane, i concorrenti sono stati ridotti da oltre 50.000 a soli dodici, ...

#XF12 – X Factor 12 – Puntata del 08/11/2018 – Il terzo Live Show in diretta su Sky Uno HD. Ospiti : i Sofi Tukker. : Terza Puntata dei Live Show della dodicesima edizione di X Factor, la settima in onda in diretta e in esclusiva su Sky Uno HD (canale 105/108). Al timone della versione italiana di uno dei talent Show più famosi del mondo c’è sempre Alessandro Cattelan. Si comincia, quindi, con la gara vera e propria, dopo che, nei primi sette appuntamenti trasmessi nelle scorse settimane, i concorrenti sono stati ridotti da oltre 50.000 a soli dodici, ...

#XF12 – X Factor 12 – Puntata del 01/11/2018 – Il secondo Live Show in diretta su Sky Uno HD. Ospiti : la Dark Polo Gang. : Seconda Puntata dei Live Show della dodicesima edizione di X Factor, la settima in onda in diretta e in esclusiva su Sky Uno HD (canale 105/108). Al timone della versione italiana di uno dei talent Show più famosi del mondo c’è sempre Alessandro Cattelan. Si comincia, quindi, con la gara vera e propria, dopo che, nei primi sette appuntamenti trasmessi nelle scorse settimane, i concorrenti sono stati ridotti da oltre 50.000 a soli dodici, ...

#XF12 - secondo live show in diretta su Sky Uno con i successi del 2018 : Si accende la gara dei live di X Factor 2018. E se i concorrenti, rimasti in undici dopo l’eliminazione di Matteo Costanzo della squadra degli Over iniziano a prendere le misure del nuovo palco e di una competizione che promette scintille, i giudici – Fedez, Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Lodo Guenzi - hanno iniziato a rodarsi nella loro nuova formazione. Il secondo live show del talent, prodotto da Fremantle, ...

#XF12 – X Factor 12 – Puntata del 01/11/2018 – Il secondo Live Show in diretta su Sky Uno HD. Ospiti : la Dark Polo Gang. : Seconda Puntata dei Live Show della dodicesima edizione di X Factor, la settima in onda in diretta e in esclusiva su Sky Uno HD (canale 105/108). Al timone della versione italiana di uno dei talent Show più famosi del mondo c’è sempre Alessandro Cattelan. Si comincia, quindi, con la gara vera e propria, dopo che, nei primi sette appuntamenti trasmessi nelle scorse settimane, i concorrenti sono stati ridotti da oltre 50.000 a soli dodici, ...

Stop alle repliche di X Factor 2018 in chiaro su Cielo - come vedere i Live Show senza Sky : Stop alle repliche di X Factor 2018 in chiaro su Cielo: con l'avvio della fase in diretta dei Live Show, Sky elimina le repliche in chiaro del programma e taglia fuori tutti i non abbonati. C'è ancora un'alternativa, però, all'abbonamento alla PayTv. Per vedere X Factor Italia 2018 senza pagare l'abbonamento a Sky è possibile invece abbonarsi a NowTv, che propone pacchetti in base alle esigenze specifiche dell'utente finale. Per seguire i ...