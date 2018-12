Tenta di rapinare una ragazza | 21enne messo in fuga dalle urla della vittima | arrestato

Armato di coltello Tenta di rapinare una tabaccheria a Canicattì : Con un coltello tenta di rapinare una tabaccheria di Canicatti'. In poche ore i carabinieri hanno rintracciato e catturato il rapinatore. Era entrato in una nota tabaccheria del centro Armato di ...

Tenta di violentare e rapinare una donna marocchina : arrestato a Napoli : Aveva Tentato di violentare e rapinare una donna di 35 anni ma i Carabinieri del Nucleo radiomobile del reparto operativo di Napoli hanno arrestato in flagranza di reato un 42enne incensurato. Per lui ...