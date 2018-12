Se è Natale per le vedove | io non posso lagnarmi

Il Papa alla messa di Natale : «Superare ingordigia ed egoismi - troppi senza pane» : Città del Vaticano - «Davanti alla mangiatoia, capiamo che ad alimentare la vita non sono i beni, ma l?amore; non la voracità, ma la carità; non l?abbondanza da...

Andrea Cerioli e il padre: la confessione del tronista di Uomini e Donne A Natale è tempo di bilanci e Andrea Cerioli lo sa bene, e no: questa volta non facciamo riferimento a Uomini e Donne. Il tronista infatti ha scritto un lungo post su Facebook in cui parla del suo rapporto col padre.

Il ritorno in video di Kevin Spacey a Natale - nei panni di Frank Underwood di House of Cards per difendersi dalle accuse di molestie : Alla vigilia di Natale uno strano video di Kevin Spacey è apparso online mostrando al mondo l'attore per la prima volta da quando, in seguito allo scandalo molestie che l'ha travolto, Netflix ha deciso di licenziarlo dalla produzione di House of Cards imprimendo alla sua carriera una svolta verso un declino apparentemente inarrestabile. L'attore ha postato un video di 3 minuti su YouTube lunedì 24 dicembre, ripresentandosi al pubblico e ...

Le feste di dicembre nel mondo : ecco perché il Natale si celebra il 25 dicembre : Oggi, 25 dicembre, giorno di Natale, la Chiesa cattolica celebra la Nascita di Gesù: i Vangeli la collocano in un periodo storico preciso (il regno di Erode il Grande) ma non individuano una data precisa. Nei primi due secoli non risulta nemmeno che i cristiani celebrassero il Natale. Il primo riferimento a una presunta data di nascita di Gesù si individua intorno all’anno 200 in uno scritto di Clemente di Alessandria, che cita due scuole di ...

Il Papa alla messa di Natale : 'Superare ingordigia ed egoismi - troppi senza pane' : Ma sa anche che i nutrimenti del mondo non saziano il cuore. Nella Scrittura, il peccato originale dell'umanità è associato proprio col prendere cibo: prese del frutto e ne mangiò, dice il libro ...

Francesco Monte e Giulia Salemi sono ormai una coppia a tutti gli effetti e il tempo delle incertezze sembra in effetti ormai passato. La coppia di innamorati dopo il Grande Fratello Vip 2018 sta dando dimostrazione di essere felici insieme durante le festività natalizie.

Terremoto - nuova eruzione dell’Etna con un forte sciame sismico : per Catania è un Natale di paura : 1/37 ...

Wall Street crolla per le tensioni intorno alla Fed : mai un Natale così : Non facilita l'ennesimo attacco di Trump alla banca centrale americana: 'La Fed è l'unico problema che ha l'economia' americana, twitta il presidente, riaccendendo le preoccupazioni sul futuro di ...

Mediaworld - bufera sui social per i ritardi nelle consegne di Natale : 'Acquista oggi e ricevi entro Natale': questa la promessa che Mediaworld aveva fatto ai propri clienti. Ma sui social in molti si stanno lamentando del fatto che non sia andata proprio così. Decine e ...

È iniziata nella Basilica di San Pietro la solenne liturgia della notte di Natale. Preceduto da cardinali e vescovi, Papa Francesco ha attraversato la navata centrale per dare inizio al rito. Gremita da 5mila fedeli, la Basilica per la prima volta risplende di nuova luce grazie a 780 apparecchi appositamente costruiti che utilizzano più di 100mila led.

