S7 Space annuncia voli su Marte e la costruzione di un cosmodromo orbitale

Monitoraggio dell’ambiente : Telespazio e Thales Alenia Space annunciano investimento in NorthStar Earth and Space Inc. : La Space Alliance formata da Telespazio (Leonardo 67%, Thales 33%) e Thales Alenia Space (Thales 67%, Leonardo 33%) ha annunciato oggi di aver ufficialmente acquisito una partecipazione in NorthStar Earth and Space Inc. (NorthStar), una società di servizi di informazione, con sede a Montreal, che sta sviluppando il più avanzato sistema satellitare al mondo per il Monitoraggio dell’ambiente terrestre e del near Space. Attraverso questo ...