Inter | Icardi | ma che fai? Canti fino a notte fonda

Inter - il Real Madrid insiste : Perez vuole Mauro Icardi (RUMORS) : Continuano a susseguirsi i rumors sul futuro del centravanti argentino dell'Inter, Mauro Icardi. Dopo aver trascinato la propria squadra alla qualificazione in Champions League lo scorso anno, vincendo la classifica capocannonieri con ventinove reti, Maurito anche quest'anno sta facendo la differenza. In campionato ha messo a segno nove reti in quattordici partite ma anche in Europa, al suo primo anno di Champions League, il capitano nerazzurro ...

Inter - l’ex Adriano : “I nerazzurri come una famiglia - Ronaldo e Icardi…” : Adriano è uno di quei classici giocatori da “sarebbe potuto diventare” o “avrebbe potuto fare”, così carico di potenziale non adeguatamente supportato dalla tenuta mentale. Il brasiliano ha rilasciato un’Intervista a DAZN soffermandosi molto sul suo passato in nerazzurro. La Gazzetta dello Sport ha riportato: “So quanto ero forte, so che facevo cose importanti in campo. Non mi rendevo conto all’inizio di ...

Chievo-Inter LIVE : clamorosa palla gol fallita da Icardi [VIDEO] : Chievo-Inter LIVE – Al “Bentegodi” l’Inter proverà a non perdere terreno dal Napoli, vittorioso al “San Paolo” contro la Spal. Spalletti sceglie il 4-3-3 con Perisic e Politano a sostegno di Icardi, mentre a metà campo c’è Nainggolan con Brozovic e Joao Mario. Di Carlo, invece, punta su Giaccherini come trequartista alle spalle di Pellissier e Meggiorini. 56′ – Icardi! Gran contropiede ...

Chievo-Inter LIVE : grande occasione per Icardi : Chievo-Inter LIVE – Al “Bentegodi” l’Inter proverà a non perdere terreno dal Napoli, vittorioso al “San Paolo” contro la Spal. Spalletti sceglie il 4-3-3 con Perisic e Politano a sostegno di Icardi, mentre a metà campo c’è Nainggolan con Brozovic e Joao Mario. Di Carlo, invece, punta su Giaccherini come trequartista alle spalle di Pellissier e Meggiorini. 28′ – Icardi! Cross di ...

Inter-Icardi : Wanda non vuole togliere la clausola di rescissione : In casa Inter tiene ancora banco la trattativa per il rinnovo del contratto a Icardi. Secondo il Corriere dello Sport , i dirigenti nerazzurri vorrebbero togliere la clausola di rescissione , invece Wanda Nara è disponibile soltanto ad aumentarla in proporzione all'aumento d'ingaggio.

Inter - Spalletti : "Nainggolan e Icardi? Mi Interessa il campo. Skriniar pilastro" : Non è tempo di vacanze, per l'Inter: tre gare in otto giorni, come per il resto delle concorrenti di A. Non c'è neppure il classico clima disteso natalizio, fra mezze polemiche per rinnovi, e qualche ...

Inter - Spalletti : 'Le voci su Icardi non creano problemi nello spogliatoio' : 'Icardi? È importante anche la percentuale di gioco, lui ha giocato più degli altri e quindi ha più possibilità di far gol. È dentro la scaletta che va a concludere il gioco dell'Inter per ...

Inter - Spalletti : 'Le voci su Icardi non creano problemi allo spogliatoio' : MILANO - 'Le voci attorno a Icardi non creano problemi nello spogliatoio'. Luciano Spalletti stempera così le polemiche originate dalle esternazioni della moglie-manager del capitano nerazzurro Wanda ...

Chievo-Inter - Obinna : "Icardi top. In nerazzurro vorrei rivedere Mou" : "Da qualche giorno ho preso il passaporto italiano e dopo Natale torno da voi. Offerte? Ci lavora il mio agente, Andrea Quintavalla, non è una questione di categoria. Gioco pure in Serie B". Scalpita ...

Inter - Icardi : ennesima provocazione social di Wanda Nara : Wanda Nara fa ancora parlare di sé per quanto riguarda la questione rinnovo di Mauro Icardi. È anche oggi la moglie e agente dell’argentino ha fatto discutere. Dopo le incredibili parole pronunciate a Tiki Taka: “La verità è che il club lo voleva mandare alla Juventus“, la showgirl nel corso del compleanno di suo figlio […] L'articolo Inter, Icardi: ennesima provocazione social di Wanda Nara proviene da Serie A News ...

ICARDI - WANDA NARA 'L'Inter VOLEVA DARLO ALLA JUVENTUS'/ Marotta : 'Un po' di silenzio farebbe bene a volte' : ICARDI, WANDA NARA: 'L'INTER VOLEVA DARLO ALLA Juventus: doveva fare coppia con Cristiano Ronaldo'. Secondo la moglie-manager 'è Mauro che ha rifiutato'.

Inter - palloncini bianconeri e tag per Georgina : Wanda Icardi provoca ancora : Settimana davvero rovente per l' Inter e Wanda Nara per quanto riguarda la quaestione del rinnovo di Mauro Icardi e la moglie dell'argentino non ha fatto nulla per gettare acqua sul fuoco, anzi. Dopo ...

Juventus-Icardi - il nuovo indizio di Wanda Nara : tifosi dell’Inter furiosi [FOTO] : Icardi sta disputando una stagione ottima con la maglia dell’Inter ma alcune situazioni fuori dal campo rischiano di incrinare i rapporti con la dirigenza e con la tifoseria. In particolar modo caos dopo le dichiarazioni di Wanda Nara a Tiki Taka, la moglie dell’attaccante ha svelato la volontà dell’Inter di cedere Icardi alla Juventus, solo il no del calciatore a lasciare i nerazzurri ha bloccato tutto. Adesso si è ...

Calciomercato Inter - Marotta diviso tra rinnovo di Icardi e sogno Modric : Calciomercato Inter – In questi giorni in casa Inter non si fa che parlare del rinnovo di Mauro Icardi. Ma Beppe Marotta non sta pensando solamente al nuovo contratto dell’attaccante e capitano dell’Inter, ma anche di un nuovo acquisto, vale a dire di un “vecchio” nome mai passato di moda: Luka Modric. Il centrocampista croato […] L'articolo Calciomercato Inter, Marotta diviso tra rinnovo di Icardi e sogno ...