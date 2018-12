Ancona - morto giovane migrante aggrappato sotto un Tir : Il ragazzo non aveva documenti, forse è di origine afghana: è deceduto a causa delle ferite riportate dopo essere stato travolto dalle ruote del mezzo pesante, appena sbarcato in porto

Discoteca Ancona - i drammatici racconti dei sopravvissuti : “Qui è morto il mio migliore amico” : Sono drammatiche le testimonianze di quanti erano presenti questa notte Discoteca “Lanterna azzurra” di Corinaldo, vicino Ancona, per il concerto del rapper Sfera Ebbasta. Il fuggi fuggi generale ha provocato almeno sei morti e decine di feriti, alcuni sono gravi. “Abbiamo visto dei corpi stesi per terra, coperti da teli bianchi e un uomo che si aggirava, come un sonnambulo. Continuava a ripetere ‘mia figlia è morta’”, così una mamma in ospedale ...