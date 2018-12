Kevin Spacey | secondo i media Usa sarà accusato di aggressione sessuale

Flop di House of Cards 6 - l’ultima stagione senza Kevin Spacey : Netflix ipocrita e autolesionista? : C'era da aspettarselo. senza Kevin Spacey, House of Cards 6 su Netflix è un Flop. I risultati parlano chiaro: la metà degli utenti della scorsa stagione ha deciso di non guardare l'atto finale della serie. Nel particolare, il primo degli otto episodi di House of Cards 6, in cui Claire Underwood è il nuovo presidente degli Stati Uniti, è stato visto da due milioni e 900mila spettatori contro i quattro milioni e 400mila della quinta serie. Il ...

Taron Egerton difende Kevin Spacey : "Con me mai inappropriato" : Nuove voci si ergono in merito alla bufera Kevin Spacey . L'attore che è stato accusato di molestie sessuali e allontanato -forse definitivamente- dal mondo di Hollywood, torna ad essere argomento di ...

Cast e personaggi di House of Cards 6 - l’ultima stagione senza Kevin Spacey dal 2 novembre su Sky Box Sets : Cast e personaggi di House of Cards 6 debuttano oggi, 2 novembre, su Netflix negli Stati Uniti e sullo Sky Box Set in Italia. La sesta e ultima stagione è anche la prima senza Kevin Spacey, licenziato in tronco lo scorso anno, dopo lo scandalo sessuale che l'ha coinvolto. Composta da otto episodi totali, House of Cards 6 riparte da Claire e dalla morte di suo marito Frank Underwood. Un addio off-screen per il protagonista della serie e per ...

"Torno da presidente Usa senza Kevin Spacey - ma lui merita una chance" : 'Non l'ho più sentito dopo l'incidente, non ho provato a chiamarlo, non mi ha chiamato'. Robin Wright racconta il suo rapporto con Kevin Spacey dopo lo scandalo sessuale, accuse di molestie sessuali, ...

Cosa è cambiato in House of Cards - che comincia domani - dopo il licenziamento di Kevin Spacey : ... che qualcuno si è espresso sostenendo che House Of Cards sia addirittura una versione molto più soft del backstage della politica americana; che Michael Dobbs si è visto costretto a mandare un video ...

Netflix rifiuta il film di Kevin Spacey - Gore non verrà distribuito dopo lo scandalo sessuale? : Gore, l'ultimo film di Kevin Spacey, potrebbe non trovare una distribuzione. Scritto e diretto da Michael Hoffman, la pellicola era stata girata in Italia lo scorso anno, proprio prima che lo scandalo sessuale travolgesse l'attore Premio Oscar. Il film si ispira al libro scritto da Jay Parini intitolato Empire of Self, A Life of Gore Vidal e il progetto sembra non verrà mai visto dagli spettatori. La causa non sarebbe solo Kevin Spacey, ...

