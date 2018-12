Sguardo al futuro con i nuovi corsi di laurea | Firetto | ' L' università in città riparte

Strage discoteca - Salvini : in piazza con rispetto e Sguardo a futuro - : "Alla manifestazione ci saranno 50mila, centomila persone che in maniera composta e pacifica vogliono ragionare sul futuro del Paese con totale rispetto e vicinanza alle vittime della tragedia nelle ...

Un nuovo brevetto di Samsung offre uno Sguardo verso gli smartphone del futuro : Samsung potrebbe presentare in futuro un vero display senza cornici in cui i lati del telefono vengono utilizzati come schermi aggiuntivi dotati di comandi touch, in modo simile a quanto visto con i dispositivi Galaxy Edge. Il brevetto e le immagini suggeriscono che l'altoparlante, i sensori e la fotocamera frontale sembrano alloggiati sotto il display dello smartphone e non sono visibili le porte jack audio e USB Type-C, il che fa pensare a ...

FPT Tech Day 2018 - uno Sguardo al futuro con Cursor X - fuel cells a idrogeno e super drone : Un viaggio nel passato, uno sguardo al futuro. Il futuro della mobilità sostenibile. E' questo il percorso del FPT Tech Day 2018 , partito dal super tecnologico Museo Egizio di Torino e giunto al CNH ...

Università Cattolica - con il Cereer Day uno Sguardo sul futuro del lavoro : Reddito di cittadinanza, Piacenza 92esima provincia italiana a beneficiarne 3 lavoro, pronti 260 milioni per l'occupazione giovanile 4 'La qualità dell'acqua migliora ma resta ancora molto da fare' Un ...

Tennis - Milano capitale : una vetrina luccicante con Sguardo verso il futuro : FAVORITO - Chi l'anno passato ha vestito solo il ruolo di riserva e cioè il greco Stefanos Tsitsipas, attuale n°15 del mondo, parte oggi come indiscusso favorito del tabellone milanese. È reduce da ...

Il sogno di Cris Brave con Fedez a Le Iene - La Panchina arriva a San Siro con uno Sguardo verso il futuro : Cris Brave con Fedez a Le Iene realizza finalmente il suo sogno di portare la sua musica su un grande palco. Intercettato sui social da Federico Lucia, il giovane Cristian Rossi ha finalmente potuto cantare il suo nuovo singolo di fronte alle quasi 80000 persone che hanno raggiunto Fedez e J-Ax per l'ultimo concerto del progetto congiunto che hanno concluso per tornare alle loro carriere da solisti. Notato sui social da Fedez per i suoi ...

Serie A - uno Sguardo al futuro : nel 2021 nascerà il canale della Lega Calcio? : Il calcio è sempre più Legato al mercato e al business. La Serie A ovviamente cerca di stare al passo. I nuovi diritti tv (Sky e Dazn) scadranno nel 2021 e in cantiere ci sono già nuovi progetti. Il campionato italiano vuole evolversi e diventare indipendente. La Lega Calcio sta pensando alla nascita di un nuovo canale nel 2021 per trasmettere i match della Serie A. Un canale streaming, seguendo le orme dello stesso Dazn. L’indiscrezione è ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : l’Italia lotta e stringe i denti - ora Sguardo al futuro. Corsa verso le Olimpiadi - si sogna con le giovani : Quelli di Doha non dovevano essere i nostri Mondiali, la stagione è stata caratterizzata da un’infinità di infortuni (su cui bisognerà riflettere per migliorare in ottica futura) e ci siamo presentati in Qatar in totale emergenza, senza delle reali ambizioni. Alle ragazze era stato chiesto di lottare, di stringere i denti, di dare tutto quello che avevano e di raggiungere il minimo obiettivo dell’ingresso tra le migliori 24 ...

