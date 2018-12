Milan | che involuzione nelle ultime 6 di A | 3 gol contro 13 delle precedenti 6

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : colpaccio di Milano che batte la capolista Valpusteria - vittorie esterne di Cortina e Ritten su Vipiteno e Gherdeina : Serata di Alps League 2019 ricca di colpi di scena, su tutti la vittoria casalinga di Milano, che, in piena crisi, all’Agorà supera la capolista Valpusteria (seconda sconfitta di tutta la competizione) per 3-2. vittorie esterne di Cortina, all’overtime in casa di Vipiteno 3-2, e Ritten, sul campo di Gherdeina con un secco 4-0. Partiamo dal clamoroso successo dei meneghini, i quali tra lo stupore di tutti, arrestano la corsa del ...

Milan-Fiorentina - Gattuso : 'Momento complicato - niente scuse. Higuain? Finché è qui va aiutato' : Milan: è crisi. È un momento molto difficile per i rossoneri, che in Serie A non vincono dal 2 dicembre contro il Parma, unica vittoria nelle ultime cinque giornate, ndr,: all'eliminazione dall'Europa ...

Milan-Fiorentina - orario d’inizio e su che canale vederla in tv e streaming : Ultimo turno prima di Natale con un succoso Milan-Fiorentina sotto l’albero. Una partita che racchiude in sé diversi spunti di interesse, con le due compagini a caccia di punti importanti. La formazione di mister Gattuso vuole proseguire nella sua rincorsa alla Champions League, mentre i viola vogliono dare continuità al successo di domenica contro l’Empoli per mettersi ufficialmente alle spalle il periodo più complicato, ...

A Milano nasce hub intermodale Lorenteggio Ronchetto : Individuare un progetto innovativo, ambientale e dalla forte identità architettonica in grado di collegare Lorenteggio e Ronchetto sul Naviglio, massimizzando

Milan-Fiorentina - Pioli : 'Partita che conta tantissimo. Simeone? Ha ammesso di aver sbagliato' : Dopo il successo contro l'Empoli, la Fiorentina si prepara ad affrontare il Milan a San Siro. Gara importante per i viola, che puntano a recuperare terreno sulle posizioni valide per l'Europa. Queste ...

Milan e Chelsea valutano lo scambio Higuain-Morata : La soluzione per tutti? Ieri abbiamo scritto della crisi di Higuain, da tempo si rincorrono le voci su un possibile mancato riscatto del Milan a fine stagione. Nel frattempo, però, è nata un’ipotesi suggestiva per il mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Sky, il Chelsea starebbe pensando di offrire ai rossoneri uno scambio con Morata. L’idea sarebbe quella di rilanciare la corsa alla Premier e all’Europa League con un ...

Milano : niente pandoro ai bimbi che non hanno pagato la mensa - è polemica : niente pandoro ai bimbi che non hanno pagato la mensa. A Corsico, popoloso comune dell'hinterland di Milano, le scuole elementari sono finite nella bufera dopo che alcuni alunni che non usufruiscono del servizio mensa sono stati esclusi dalla tradizionale distribuzione del pandoro. Dopo le inevitabili polemiche, l’assessore alla Pubblica Istruzione ha spiegato che si è trattato solo di "un errore tecnico". pandoro per tutti (o quasi) Ogni anno, ...

