Cenone di Natale | idee per il menù

Sondaggio : il pranzo di Natale batte il Cenone della vigilia : Gli italiani preferiscono il pranzo di Natale al cenone della vigilia (52% contro il 38%): lo ha rilevato un Sondaggio condotto da Swg per la Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa (CNA). E’ emerso in particolare che sono le donne a scegliere maggiormente il pranzo (53% contro il 51% degli uomini), mentre un italiano su dieci non festeggia affatto. Il cenone della vigilia di Natale è gradito dagli ...

Datteri di mare per il Cenone di Natale : catturati i tre specialisti napoletani : Avevano appena portato a terra 50 chili di Datteri di mare, quando gli uomini della Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia , agli ordini del comandante Ivan Savarese, li hanno bloccati. Sono ...

Cenone di Natale - i consigli del Wwf : 'I mari di tutto il mondo stanno finendo le risorse. Il 'sovrasfruttamento' degli oceani sta mettendo seriamente a rischio non solo gli habitat marini, ma la sicurezza alimentare di tutti, in ...

Cenone di Natale a 4 zampe : i consigli per il loro benessere : Tutto pronto per il Cenone di Natale o di Capodanno? Nell’organizzazione dei momenti di festa non trascuriamo il benessere degli amici a quattro zampe. Le feste natalizie creano allegria, ma anche un po’ di scompiglio: c’è un continuo via vai di persone più o meno conosciute, c’è entusiasmo, ma anche caos, soprattutto in occasione dei ricchi pasti della vigilia, del Natale e del Capodanno. Gli animali domestici potrebbero risentirne, molto ...

Menu di Natale a Napoli : pranzo e Cenone : Menu di Natale a Napoli: pranzo e cenone Il Menu di Natale a Napoli rispetta la tradizione antica e “popolana” di questa città. Pietanze povere ma gustose da consumare tassativamente in famiglia. Il benessere che viviamo oggi ci consente di mangiare piatti elaborati e prelibati tutto l’anno, ma all’approssimarsi del Natale, soprattutto a Napoli, si avverte l’esigenza di rispettare la tradizione. Menu di Natale a Napoli: pranzo e ...