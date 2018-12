Capodanno | stop allo spray al peperoncino Ecco la mappa dei divieti

repubblica

: Corigliano Rossano – Stop a raccolta a Natale e CapodannoLeggi l'articolo - Strill_it : Corigliano Rossano – Stop a raccolta a Natale e CapodannoLeggi l'articolo - intoscana : Capodanno a Livorno. Terrazza Mascagni con Ivan Cattaneo inoltre ci saranno Roberto Giannoni di Radio Stop insiem… - poldo_stop : RT @MinVeritas: Il popolo francese ???? sta già festeggiando il capodanno in onore di Macron. -

(Di sabato 22 dicembre 2018) Dopo la tragedia di Corinaldo diversi sindaci hanno emesso ordinanze che vietano l'uso di bombolette durante le feste in piazza. Da Torino a Matera, previste multe fino a 500 euro. Ma la Lega insorge e Salvini commenta: "Il problema non è lo strumento ma come si usa"