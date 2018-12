Battuta al cinghiale | un colpo fora un camper

Incidente a caccia - spara e uccide per sbaglio l’amico in Battuta : «Ero convinto di aver centrato un cinghiale» : Un colpo alla testa: è morto così Fulvio Ceccanti, 63 anni, sposato con due figli. Gli ha sparato per errore Luca Fornai, 64 anni. Brambilla: subito il reato di omicidio venatorio.