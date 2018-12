Export : Unioncamere - in Lombardia +4 - 1% in terzo trimestre (2) : (AdnKronos) - Spingono la crescita dell’Export regionale i metalli di base e prodotti in metallo (+6,3%), mentre rimangono pressoché costanti le esportazioni di macchinari e apparecchi (+0,9%) principale tipologia di prodotto esportata dalla regione. Riprendono vigore i mezzi di trasporto (+7,9%), d