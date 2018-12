Roma | verifiche in strutture vacanze | denunce e multe da 14mila euro

romadailynews

(Di giovedì 20 dicembre 2018)– Con le festivita’ natalizie alle porte e il conseguente aumento dell’afflusso di turisti nella Capitale, i Carabinieri della CompagniaCentro, nella giornata di ieri, hanno eseguito una mirata e meticolosa verifica allealloggiative nel quartiere Monti-Trevi. In totale sono state controllate 27 attivita’ ricettive tra affittacamere, ostelli e B&B.Ad esito delle attivita’, i Carabinieri hanno denunciato a piede libero tre persone: un 44enne del Bangladesh per aver sub-affittato a 12 connazionali, di cui 5 irregolari sul territorio nazionale, un appartamento di circa 100 mq in via Cavour, percependo mensilmente una quota di locazione pro-capite di 130; i titolari di un affittacamere in via Baccina e di un B&B in via Urbana, per la mancata comunicazione all’autorita’ di Pubblica Sicurezza delle persone ...