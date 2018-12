Noleggio con conducente | taxi e pullman | tutti scontenti | la protesta è a Roma

Auto a Noleggio con conducente : per cancellare la norma folle occorrerà uno psichiatra? : ... non ha fatto mai mancare nel corso di questo decennio proposte d'intervento che, purtroppo, non si sono concretizzate per mancanza di volontà politica ', conclude Paolo prosegue Ugge. 'Nell'...

Il Noleggio sfida la proprietà : il mercato rallenta - crescono le vetture affittate. Una tendenza rafforzata dall'incertezza : ROMA - Il mercato dell'auto corre meno del previsto. L'ipotesi di superare i due milioni di vetture l'anno dopo un lungo periodo con l'uno davanti è ormai tramontata,...

Auto con targhe estere : solo a Noleggio o in leasing sarà possibile circolare in Italia : Si fa più dura la mano dello Stato Italiano nei confronti del fenomeno delle Auto con targhe estere utilizzate da residenti effettivi nella penisola al solo scopo di aggirare tasse e controlli. Con il nuovo decreto Sicurezza, si inaspriscono sanzioni e multe che possono portare al sequestro del veicolo. In pratica, scatterà l’obbligo per i proprietari di queste Auto di immatricolare di nuovo il veicolo, stavolta in Italia. Una manovra che viene ...

Locauto Rent - Con l'app di Elefast - Noleggio breve 24 ore al giorno : Dopo il debutto, due anni fa, del servizio Elefast per il noleggio rapido, grazie a procedure di prenotazione e ritiro della vettura in completa autonomia (e soprattutto senza lobbligo di presentarsi al banco prenotazioni), la Locauto passa al cosiddetto "H24", cioè alla possibilità di noleggiare a qualunque ora del giorno, grazie alla partnership con Targa Telematics, che si è occupata della tecnologia e degli aspetti fondamentali per ...

Noleggio a breve termine - con Locauto prenoti e ritiri l'auto 24 ore su 24 utlizzando l'apposita App : Si rafforza la partnership tra Targa Telematics e Locauto con la versione 2.0 di Elefast , il sistema innovativo di Locauto Rent che tramite App ti permette di noleggiare un'auto in modalità full self-...