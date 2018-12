La cuccia per cani che neutralizza i rumori dei fuochi d' artificio

gqitalia

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Le festività invernali sono ormai alle porte, con il loro carico di abbuffate in famiglia, certo, ma anche di tradizioni che spaziano dalla partita a carte del pomeriggio di Natale allo spettacolo did'allestito in giardino. Già, ma attenzione: perché se noi umani possiamo rimanere a bocca aperta davanti alla luci che si diffondono nel cielo notturno, ed eventualmente tapparci le orecchie quando i botti iniziano a diventare troppo assordanti, i nostri amici a quattro zampe rischiano di restare traumatizzati.“Molti animali sono terrorizzati daid', perché non li riconoscono come suoni naturali, a differenza di un tuono o qualcosa di simile -, sottolinea l'addestratore cinofilo Graeme Hall. - Inoltre ihanno un udito per più sviluppato di noi umani, possono sentire suoni anche quattro volte più ...