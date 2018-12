Il taglio degli F35 non è più una battaglia del M5S Tofalo | “È la tecnologia migliore al

Il Governo proroga il blocco della rivalutazione delle pensioni in versione 'soft'. Verso taglio degli assegni "d'oro" da 100mila euro in su : proroga del blocco dell'adeguamento delle pensioni, sulla falsariga del 'meccanismo Letta' ma in versione "molto più morbida". E' una delle misure che il Governo dovrebbe introdurre in manovra al Senato. L'indicizzazione resterebbe piena (100%) per gli assegni fino a 3 volte il minimo (circa 1.500 euro), per passare all'85% su quelli tra 3 e 4 volte il minimo, all'80% su quelli tra 4 e 5 volte, al 60% tra 5 e 6 volte e al 50% per gli ...

Fabrizio Corona - l'aggressione degli spacciatori era una farsa? Il dettaglio che non convince : FUNWEEK.IT - Fa ancora molto discutere l'aggressione di Fabrizio Corona al boschetto della droga di Rogoredo avvenuta intorno alle 22.30 di lunedì 10 dicembre quando l'ex re dei...

Come cambia il taglio alle pensioni d’oro : blocco degli adeguamenti a tagli fino al 40% : Sul taglio delle pensioni d'oro, il vicepremier Matteo Salvini ha proposto il blocco degli scatti per le pensioni dai 5mila euro in su. Il Movimento 5 Stelle vorrebbe invece dei tagli fino al 40% per gli assegni da oltre 4500 euro al mese. L'esecutivo sta dunque cercando una quadra e allo studio ci sarebbe una proposta di compromesso.Continua a leggere

Dl sicurezza - “così i piccoli Comuni rinascono grazie ai migranti. Con il taglio degli Sprar danni alle economie locali” : Con un investimento da 600 a 800 milioni all’anno, l’accoglienza diffusa ha funzionato da volano sia per riattivare economie locali in crisi, sia per rivitalizzare imprese e servizi sociali. Alla vigilia del passaggio alla Camera del decreto sicurezza, Legambiente presenta il dossier ‘L’accoglienza che fa bene all’Italia’. Una raccolta di 28 storie che coinvolgono 100 Comuni e che raccontano come (bene) funziona l’accoglienza diffusa, che ha nel ...

Pensioni - Upb : con quota 100 taglio degli assegni dal 5 al 30% - : Secondo il presidente dell'Ufficio parlamentare di Bilancio Giuseppe Pisauro, se tutta la platea potenziale di 437mila contribuenti uscisse nel 2019 ci sarebbe un aumento di spesa per 13 miliardi. ...

Decreto Sicurezza - dallo stop al permesso umanitario al taglio degli Sprar : cosa prevede il testo approvato al Senato : stop al permesso umanitario, riduzione degli Sprar, ma anche interventi per la pubblica Sicurezza e contro la criminalità organizzata. Il Decreto bandiera del ministro dell’Interno Matteo Salvini ha ricevuto il primo via libera al Senato grazie al voto di fiducia. Il Decreto legge Sicurezza e Immigrazione si compone di tre parti: la prima riguarda la gestione dell’immigrazione vera e propria, la seconda la pubblica Sicurezza e la terza la ...

Manovra - “piace al 59% degli italiani. Pace fiscale ok per elettori M5s. Misura più gradita? taglio alle pensioni d’oro” : La legge di Bilancio 2019 presentata dal governo gialloverde piace alla maggioranza degli italiani. Il 59%, secondo il sondaggio a firma Nando Pagnoncelli realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera. Al di là della risposta dell’Unione europea, delle tensioni tra maggioranza e opposizioni e della reazione dei mercati, le opinioni degli italiani sulla Manovra sono sostanzialmente positive. Tra le misure bandiera del testo presentate dal ...