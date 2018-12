OROSCOPO PAOLO FOX/ Momento importante per la Bilancia e lo SCorpione… - Previsioni oggi 20 dicembre 2018 - : PAOLO Fox, OROSCOPO di oggi 20 dicembre 2018: ecco tutte le stelle e le Previsioni dei segni zodiacali per la giornata, le indicazioni.

Oroscopo settimanale dal 24 al 30 dicembre - Natale romantico per lo SCorpione : L'Oroscopo settimanale dal 24 al 30 dicembre indica che il Natale sarà abbastanza positivo per quasi tutti, alcuni segni avranno dei probabili battibecchi con il partner come il Leone e l'Acquario ma si supererà tutto. L'Oroscopo, amore e lavoro Ariete (21/03-20/04): periodo di divertimento e di viaggi, stringerete nuove amicizie e ritroverete vecchi compagni di scuola. Le feste di Natale saranno emozionanti e, grazie al trigono di Giove, anche ...

SCorpione : Memorizza questa citazione dello scrittore Peter Newton e tienila presente nei prossimi mesi: “Nessun rimorso. Nessun se. Solo la consapevolezza dell’essere”. Un’altra massima che potrebbe esserti utile è della scrittrice Mignon McLaughlin:... Leggi

L'oroscopo del 2019 : splendido anno per Ariete - Gemelli - SCorpione e Toro : Ormai ci siamo. Il nuovo anno è vicinissimo. Cosa vi riserverà il 2019 dal punto di vista della salute, degli amori, del benessere, degli affari? La situazione astrale si prospetta straordinariamente positiva e fortunata per i segni di terra, in particolare Toro e Vergine. Sorprese e novità in arrivo anche per i nati sotto il segno di Ariete e Scorpione. I segni di fuoco Leone (23 luglio – 23 agosto): cercate di essere più razionali e meno ...

OROSCOPO PAOLO FOX/ Previsioni oggi 18 dicembre 2018 : scossa emotiva per lo SCorpione - e gli altri segni? : OROSCOPO di PAOLO Fox, oggi 18 dicembre 2018: il Toro ha la Luna nel segno, Cancro giornate particolari, tutti gli altri segni zodiacali.

Branko 2019 : Gemelli sensazioni eccitanti - SCorpione rinasci come la fenice : ... quest'anno sembra davvero usare molto le sue proverbiali ali, passa veloce attraverso i vari segni, per fortuna anche quelli che non amate, e vi accompagna in un giro educativo attorno al mondo ...

Oroscopo 19 dicembre : SCorpione lunatico - nuove idee per la Vergine : L’Oroscopo del giorno 19 dicembre promette delle succulente novità per alcuni dei segni zodiacali. Per Ariete e Cancro sarà una giornata impegnativa sul lavoro, per i Pesci e i Gemelli qualche nervosismo sarà dato dai partner o da una situazione amorosa che non accenna a migliorare. Buone intenzioni per il Leone e Scorpione sempre più strano. Curiosi di sapere come sarà la giornata di domani per gli altri segni? Scorpione lunatico Le previsioni ...

OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi 17 dicembre 2018 : SCorpione settimana particolare - gli altri segni? : OROSCOPO PAOLO Fox, lunedì 17 dicembre 2018: Toro situazioni da sfruttare, Ariete Saturno contrario, Bilancia Luna opposta, gli altri segni?

Oroscopo Natale - dal 24 al 26 dicembre : Pesci e SCorpione al top : I tre giorni natalizi saranno un motivo di festa e riunione con le persone care per moltissime persone, ma se ci sono i segni che saranno favoriti in questi tre giorni ci saranno anche quelli che saranno sottotono nonostante la festività. E' il caso della Bilancia, su cui penderà l'insofferenza del lavoro e l'Acquario e l'Ariete, che si riveleranno particolarmente nostalgici. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: lunedì 24 dicembre ...

Oroscopo della settimana dal 17 al 23 dicembre : soddisfazioni per SCorpione e Cancro : La settimana che precede il Natale è giunta. Cosa prevedono le stelle per tutti i segni dello Zodiaco nel periodo compreso tra lunedì 17 e domenica 23 dicembre 2018? Di seguito, le previsioni astrali dall'Ariete ai Pesci con lavoro, salute e amore. Ariete: la prima parte della settimana sarà quella migliore, avrete la possibilità di fare dei passi avanti, ma fate attenzione a non esagerare. Per quanto riguarda il lavoro, le incertezze sono ormai ...

Oroscopo del giorno 18 dicembre : martedì - eros a cinque stelle per SCorpione : L'Oroscopo del giorno 18 dicembre 2018 è pronto a dare informazioni e notizie in merito al prossimo martedì. Il periodo preso in considerazione dall'Astrologia dista praticamente giusto una settimana dal giorno di Natale, quindi iniziamo man mano a prendere coscienza di come evolveranno i giorni prima dell'attesissimo evento. Ritornando all'oggetto del presente articolo, quest'oggi a tenere alta la curiosità nonché l'attenzione di tutti noi, la ...

OROSCOPO PAOLO FOX/ Previsioni oggi 15 dicembre 2018 : SCorpione ricco di intuizioni - e gli altri segni? : OROSCOPO di PAOLO Fox, oggi 15 dicembre 2018: Pesci insoddisfatti del momento, Toro voglia di cambiare, tutti gli altri segni zodiacali.

Oroscopo week-end 15-16 dicembre : SCorpione in difficoltà economiche - vitalità per Ariete : La seconda settimana di dicembre sta per concludersi e per alcuni segni zodiacali come Cancro e Scorpione, quelle che si susseguiranno, saranno delle giornate molto importanti. Scopriamo dunque le previsioni degli astri per il 15 ed il 16 dicembre. Da Ariete a Vergine Ariete: gli scorsi mesi avete purtroppo avuto delle delusioni sentimentali, che vi hanno portato a non credere più nell'amore. In questo week-end però, ritroverete maggiore ...