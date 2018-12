Minecraft | disponibile l' ultimo aggiornamento per la scorsa generazione di console

eurogamer

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Nella giornata di oggi 4J Studios ha annunciato tramite un post su Twitter, che le versioni Xbox 360, PS3, PSVita e WiiU. diriceveranno oggi il loro, dopodiché il supporto verrà interrotto definitivamente.Come riporta Gamingbolt, l'introduce il pacchetto Nightmare Before Christmas, che ha l'ingrato compito di chiudere il cerchio per quanto riguarda le vecchie, naturalmente questo non vi vieterà di continuare ad usufruire del gioco. Con l'iniziativa Better Together, è chiaro di come Microsoft stia cercando di concentrare gli sforzi sulle versioni più recenti del gioco, eliminando quelle più vecchie. Non si può certo dare torto alla compagnia, del resto il titolo è presente su moltissime piattaforme e supportarle tutte non deve certo essere una passeggiata.su PS3, PS4, PS Vita, Nintendo 3DS, Wii U, ...