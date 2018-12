GIUDICI X FACTOR 2019 Fedez | Manuel Agnelli e Lodo via? Parla Mara Maionchi e rivela che…

X Factor è confermato - ma senza alcuno dei quattro GIUDICI che hanno concluso la stagione attuale. Leggi per saperne di più : Nelle scorse settimane Manuel Agnelli ha dichiarato che lascerà X Factor, mentre Fedez ha detto che vuole abbandonare la tv per dedicarsi alla sua musica. Ma sembra che i due non saranno gli unici... L'articolo X Factor è confermato, ma senza alcuno dei quattro giudici che hanno concluso la stagione attuale. Leggi per saperne di più proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Sesso a X Factor - la confessione hot dei due GIUDICI : “Durante la pubblicità…”. Cosa e dove succedeva : vuotano il sacco : Lei, una delle donne più belle de mondo, lui, uno degli uomini più desiderati. Parliamo di Ayda Field, moglie del cantante Robbie Williams. L’attrice si è lasciata andare ad una bollente rivelazione che ha a che fare con il programma X Factor, versione britannica. La coppia, sposata da più di 10 anni, sta lavorando insieme al talent. Sono entrambi giudici ed animano lo show con simpatici siparietti. Recentemente Williams ha dichiarato che ...

Finale X Factor 2018 - Anastasio è il gran favorito - ma è mistero sul futuro dei GIUDICI. Poi super ospiti : Mengoni - The Giornalisti e i Muse : Volevo capire se questo mondo poteva fare per me, e ora ne ho la certezza '. Con 3 milioni e 400 mila spettatori medi e il +49% di voti rispetto all edizione precedente, X Factor alza ancora una ...

X Factor 2018 - Anastasio il gran favorito - ma è mistero sul futuro dei GIUDICI : La finale di X Factor 2018 é una cosa seria per loro, i quattro finalisti attesi al Mediolanum Forum di Assago domani sera: Anastasio , il favorito,, la band Bowland , Naomi e Luna si alterneranno, ...

Asia Argento a X Factor 2019? Tre addii e il toto-GIUDICI per la nuova edizione : Asia Argento a X Factor 2019 potrebbe tornare nelle vesti di giudice. Già ingaggiata per l'edizione attualmente in corso, Asia Argento è stata sostituita da Lodo Guenzi in corso d'opera, subito dopo le puntate registrare. Ai Live Show è stato Lodo de Lo Stato Sociale a guidare il team dei Gruppi selezionato dalla sua collega, cacciata dal programma in seguito al caso Bennett. L'intenzione di X Factor Italia era quella di non distogliere ...

X Factor 13 - Lodo Guenzi ancora tra i GIUDICI? "Finora nessuno mi ha rincorso per chiedermelo" : Come ogni anno, X Factor volge al termine, ma prima ancora della finale lo sguardo di molti è puntato al futuro. Così, se X Factor 12 giovedì prossimo decreterà il suo vincitore tra Anastasio, Bowland, Naomi e Luna, c'è già chi pensa a come sarà X Factor 13 (sulla cui conferma, però, manca ancora la parola di Sky).In particolare, i dubbi circolano intorno ai giudici: se ogni anno ci si chiede quanto e come la giuria cambierà, è certo che ...

X Factor ha un problema con i GIUDICI. Fedez e Agnelli in fuga : Manca ancora la puntata finale, ma quest'edizione di X Factor rischia davvero di essere l'edizione più tormentata della storia del programma. Prima l'esclusione di Asia Argento a causa dello scandalo ...

X Factor - Anastasio stravolge Franco Battiato e incanta GIUDICI e pubblico. E Manuel Agnelli annuncia l’addio : Nella puntata che ha visto il doppio addio al programma da parte di Martina Attili e Leo Gassman, Anastasio ha incantato nuovamente giudici e pubblico portando sul palco La porta dello spavento supremo di Franco Battiato. A fine puntata c’è stato anche l’annuncio di Manuel Agnelli: “Il mio percorso finisce qui”. Giovedì prossimo, dunque, sarà la sua ultima puntata da giudice di X Factor (in onda ogni giovedì alle 21.15 ...