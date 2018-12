Calciomercato Frosinone | Stirpe annuncia rinforzi a gennaio

calcioweb.eu

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Il presidente delMaurizionel corso di una conferenza stampa commenta l’esonero di Moreno Longo: “Non e’ stata una decisione semplice e non mi ha fatto assolutamente piacere. Longo paga un percorso non semplice ed una situazione ambientale ormai complessa. Rimarra’ comunque nella storia di questa societa’ dopo la promozione dello scorso anno. Di certo non e’ l’unico responsabile di questa situazione e tutti, anche club e squadra, dobbiamo assumerci le nostre responsabilita'”. Pronti innesti sul mercato: “E’ una decisione presa da tempo e non cambiamo il nostro programma. Potenzieremo la squadra e proveremo a correggere quello che non ha funzionato”.“Noto un eccesso di aspettative che in questa fase possono solo danneggiarci. Vorrei che tutti ricordassero da dove siamo partiti anni fa e ...