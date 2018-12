Assenteismo | dipendenti Comune arrestati

11 dipendenti dell’assessorato alla Salute della regione Sicilia sono stati arrestati e altri 31 denunciati - per Assenteismo : In seguito a un’indagine della Guardia di Finanza, 11 dipendenti dell’assessorato alla Salute della regione Sicilia sono stati messi agli arresti domiciliari, per altri 11 è stato disposto l’ordine di firma e altri 20 sono stati solo denunciati. Attraverso pedinamenti e