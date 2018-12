Previdenza | Quota 100 a partire da febbraio | possibile l' accordo con Bruxelles

Previdenza : Quota 100 e rdc - tagliati alcuni miliardi sugli interventi : Continua la lunga trattativa fra il Governo italiano e la Commissione Europea sulle misure cardini della nuova Legge di Stabilità 2019 che entrerà in vigore a partire da prossimo anno. L'esecutivo, infatti, sembra aver focalizzato il dialogo con Bruxelles sulla riduzione del deficit dall'attuale 2,4% al 2,04% dando una profonda stretta alle misure in campo previdenziale come la Quota 100 e il cosiddetto reddito di cittadinanza. Probabile una ...

Previdenza : Quota 100 - l'intervento partirà in primavera - si attende l'accordo con l'Ue : Il Premier Conte è pronto a chiudere la trattativa con la Commissione Europea sui temi più caldi contenuti nella nuova Legge di Stabilità 2019. Resta ancora una discussione aperta, invece, quella riguardante le due misure fondamentali considerati i pilastri della manovra finanziaria che entrerà in vigore a partire dal prossimo primo gennaio 2018 ovvero Quota 100 e il cosiddetto reddito di cittadinanza. Quota 100 e reddito di cittadinanza non ...

Previdenza : Quota 100 - Salvini assicura : 'La misura parte ad inizio 2019' : Il ministro dell'Interno e segretario federale della Lega Matteo Salvini smentisce le ipotesi sul rinvio della misura in materia previdenziale volta a garantire l'uscita anticipata a migliaia di lavoratori rimasti colpiti dalla precedente Riforma Fornero. Oggi, infatti, il Governo Conte effettuerà le stime sui costi derivanti dalle due misure ritenute i pilastri della nuova Legge di Stabilità 2019, ovvero Quota 100 e reddito di ...

Quota 100 e rdc - due provvedimenti ad hoc per attuare le misure sulla Previdenza : Nessun provvedimento in materia previdenziale nella nuova Legge di Stabilita'. [VIDEO]Quota 100 e reddito di cittadinanza, infatti, verranno attuati attraverso due distinti provvedimenti ad hoc vista la mancanza di tempo. Non c'erano i tempi tecnici per inserirli, spiegano gli economisti del ministero dell'Economia e delle Finanze. Nella Legge di Stabilita', tuttavia, verranno indicate solo le risorse stanziate per finanziare le due misure. Ciò ...

Previdenza : Quota 100 solo per il 2019 - Salvini : 'la misura sarà strutturale' : Il meccanismo della Quota 100 entrera' in vigore a partire dal primo gennaio 2019 ma potra' essere utilizzato solo dal prossimo febbraio con il sistema delle finestre trimestrali ipotizzate dall'esecutivo. Buone notizie, quindi, per migliaia di lavoratori che da anni sono alle prese con le rigide norme dettate dalla Riforma Fornero anche se, stando alle analisi effettuate dall'agenzia di rating Moody's l'intervento potrebbe essere temporaneo ...

Pensioni - si parte con quota 100 da febbraio. Sulla Previdenza incognita finestre : Scatterà da febbraio l'uscita anticipata ribattezzata quota 100, ovvero il pensionamento con 62 anni di età e 38 di contributi. E dal prossimo anno dovrebbero partire anche i tagli alle Pensioni alte, ...

Pensioni : quota 100 potrebbe far saltare la Previdenza secondo il presidente dell'Inps : quota 100 potrebbe far saltare l'intero sistema previdenziale. L'allarme è stato dato da Tito Boeri nel corso dell'audizione tenuta di fronte alla Commissione Lavoro della Camera. Il presidente dell'Inps ha evidenziato le criticita' del provvedimento con cui il governo si appresta a varare la controriforma della legge Fornero [VIDEO], che prevede l'introduzione della pensione anticipata per chi ha 62 anni di eta' e 38 di contributi. Per Boeri, ...