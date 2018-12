ilpost

: Il ristoratore Julian Niccolini si è dimesso dalla direzione del Four Seasons di New York per le accuse di molestie… - ilpost : Il ristoratore Julian Niccolini si è dimesso dalla direzione del Four Seasons di New York per le accuse di molestie… -

(Di martedì 18 dicembre 2018) Il, uno dei proprietari del celebre ristorantedi Manhattan, a New, è stato costretto a dimettersidel ristorante per il suo comportamento sessualmente inappropriato.– che ha 65 anni, è nato in