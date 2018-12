23enne sorpreso a fare sesso con un cadavere in un’agenzia di pompe funebri Orrore e

caffeinamagazine

: Mi sa che ha frainteso il concetto di 'pompe funebri'... - Nikok82 : Mi sa che ha frainteso il concetto di 'pompe funebri'... - riccioexriccio : Tutti i gusti son gusti, come disse quello. - GloriaGiacosa : Sorpreso a fare sesso con un cadavere in un’agenzia di pompe funebri, arrestato 23enne -

(Di martedì 18 dicembre 2018) Reggetevi forte, perché quella che stiamo per raccontarvi è una vicenda oscura, terribile e per certi versi anche stomachevole. Il protagonista è un giovane di 23 anni che è finito in manette nel Regno Unito con l’accusa di aver abusato di unindi. A riportare la notizia sono i tabloid britannici che citano la polizia locale, secondo cui tutto è avvenuto il mese scorso a Birmingham. L’11 novembre scorso il giovane sarebbe statocon une pochi giorni dopo sarebbe stato arrestato.Arresto confermato durante un’udienza del 21 novembre. Secondo quanto ricostruiscono i media inglesi l’uomo, che si chiama Khurum Shazada e non ha un lavoro, si sarebbe introdotto di nascosto all’interno della sede di un’agenzia di– l’agenzia funebre Central England Co-operative, a Walsall Road, nella zona di ...