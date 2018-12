Inter | Nainggolan | “Ho chiuso i rapporti con la Roma | fuori dal campo…

Nainggolan : "Roma? Ho chiuso i rapporti"/ "Ero amareggiato per come era finita - ma ora all'Inter sono sereno" : Nainggolan e l'addio alla Roma: "Ho chiuso i rapporti. Ero amareggiato per come era finita". Il centrocampista dell'Inter ora ha ritrovato la serenità

Inter - contro l'Udinese Spalletti con il dubbio Nainggolan : L'Inter vuole mettersi alle spalle l'eliminazione arrivata martedì in Champions League, dopo il pareggio al Meazza contro il Psv Eindhoven per 1-1. Per ripartire i nerazzurri dovranno affrontare l'Udinese di Davide Nicola, a caccia di punti per allontanarsi dalle sabbie mobili della classifica. La squadra nerazzurra è terza in classifica con ventinove punti, a meno sei dal Napoli secondo e meno quattordici dalla Juventus, oltre ai tre punti di ...

Inter-Psv - le formazioni ufficiali : panchina per Lautaro e Nainggolan - l’ex Sainsbury titolare : Inter-Psv, le formazioni ufficiali – Alla fine la scelta di Luciano Spalletti è ricaduta su Candreva, che avrà il compito di fare da collante tra centrocampo e attacco in un 4-3-3 trasformabile in 4-2-3-1. Asamoah resta sulla linea difensiva con D’Ambrosio sulla corsia opposta. Più o meno confermata la formazione del Psv, che propone l’ex nerazzurro Sainsbury al centro della difesa. Inter (4-3-3): Handanovic; ...

Champions - le probabili formazioni di Inter-Psv e Liverpool-Napoli : Nainggolan convocato : Martedì 11 dicembre andranno in scena in Champions League due partite fondamentali per Inter e Napoli. Entrambe le formazioni italiane infatti vanno a caccia degli ultimi punti per accedere agli ottavi di finale. Sia per i nerazzurri che per i partenopei però non sarà semplice avere la meglio sui loro rivali. Mentre il Napoli però è padrone del proprio destino, l'Inter deve comunque attendere il risultato di Barcellona-Tottenham per vedere se ...

Inter-PSV - SPALLETTI : 'VECINO E NAINGGOLAN KO'/ Ultime notizie : 'Non c'è nessun caso Mauro Icardi' : Inter, Luciano SPALLETTI: 'VECINO e NAINGGOLAN out'. Ultime notizie, sfida al PSV in Champions League: 'Serve concentrazione'.

Inter - sale la tensione per la gara contro il Psv : Nainggolan in dubbio - ma c’è un’assenza : La partita di domani sera tra Inter e Psv è una gara da dentro o fuori per i nerazzurri, che hanno bisogno di svoltare dopo un periodo di apparente appannamento. Spalletti in conferenza ha annunciato la defezione quasi sicura di Vecino, alle prese con un fastidio al quadricipite dai giorni antecedenti alla sfida dell’Allianz Stadium. In forte dubbio anche la presenza di Nainggolan, finora poco incisivo nell’esperienza ...

Inter - sale la tensione per la gara contro il Psv : Nainggolan in dubbio - ma c’è un assenza : La partita di domani sera tra Inter e Psv è una gara da dentro o fuori per i nerazzurri, che hanno bisogno di svoltare dopo un periodo di apparente appannamento. Spalletti in conferenza ha annunciato la defezione quasi sicura di Vecino, alle prese con un fastidio al quadricipite dai giorni antecedenti alla sfida dell’Allianz Stadium. In forte dubbio anche la presenza di Nainggolan, finora poco incisivo nell’esperienza ...

Inter - Luciano Spalletti : 'Vecino e Nainggolan out'/ Ultime notizie - sfida al PSV : 'Serve concentrazione' : Inter, Luciano Spalletti: 'Vecino e Nainggolan out'. Ultime notizie, sfida al PSV in Champions League: 'Serve concentrazione'.

Inter - infortuni per Vecino e Nainggolan : col PSV non ci saranno - gli aggiornamenti : Vecino e Nainggolan ancora out a causa di problemi fisici che li affliggono, Spalletti fa il punto sugli infortunati in casa Inter “A Vecino abbiamo fatto fare un esame e probabilmente non sarà disponibile, ha un problema difficile da risolvere. Nainggolan ha fatto un esame a inizio settimana e ha bisogno di uno stop. Lo valuteremo e cercheremo di fare un ulteriore approfondimento“. Luciano Spalletti in conferenza stampa ha ...

Nainggolan - tutti gli infortuni e le partite saltate con l'Inter : Ecco la lista completa degli infortuni e delle partite saltate da Nainggolan nell'avvio di stagione più tribolato della sua recente carriera. Per tutte sono indicati i giorni di fermo dalle gare ...

Inter : Vecino fondamentale in Champions - Nainggolan no. Il belga può saltare il Psv : Se dovesse esserci non sarebbe comunque al meglio. Se dovesse entrare nella lista dei convocati per la sfida di Champions col Psv sarebbe comunque solo per accomodarsi n panchina. Cosa per cui l'...

Inter - Spalletti frena per il rientro di Nainggolan contro il Psv : La partita più importante degli ultimi due mesi in casa Inter sarà quella che si giocherà martedì alle ore 21 allo stadio Meazza, contro il Psv Eindhoven. Gara valida per l'ultima giornata del gruppo B di Champions League e che deciderà se i nerazzurri passeranno il turno o se retrocederanno in Europa League. La classifica vede il Barcellona in testa, già qualificato, con tredici punti, mentre Inter e Tottenham sono appaiate al secondo posto con ...

Inter - Nainggolan parzialmente in gruppo verso il PSV : Successivamente, come riportato da Sky Sport, è arrivato il resto del gruppo per un lavoro di tipo tattico. Il belga ha svolto parte del lavoro con i compagni.

Inter - Nainggolan tenta il miracolo per il PSV. Vecino è recuperato : L' Inter non ha ancora perso le speranze per Radja Nainggolan . Secondo La Gazzetta dello Sport , verso la gara decisiva con il PSV le sensazioni sono piuttosto negative sul recupero del belga, 'ma una flebile speranza c'è. Radja Nainggolan ieri ha svolto ancora lavoro differenziato e oggi ...