Francia | al via dal primo gennaio la tassa ai colossi del web

LIVE Italia-Francia pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 in DIRETTA : 0-0. Azzurre per spazzare via le transalpine : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di Europa Cup di pallanuoto femminile tra Italia e Francia: per la partita odierna delle ore 16.45 il CT del Setterosa Fabio Conti rinuncia a Cergol, Cocchiere e Galardi ed alle infortunate Picozzi e Chiappini, mentre conferma le presenze di Giustini (esordio con gol contro l’Ungheria) e Bettini (esordio assoluto per lei), due millennials ormai in pianta stabile nel giro della ...

Travaglio : “Moscovici addirittura dice che Francia può arrivare al 3 - 5 di deficit-Pil per via dei gilet gialli. È demenziale” : “Abbiamo un debito pubblico molto più alto rispetto alla Francia, ma è anche vero che l’andamento italiano sia del debito, sia del deficit è meno preoccupante in confronto a quello francese. Non dimentichiamo che la Francia è appena uscita da 9 anni consecutivi di procedura di infrazione per deficit eccessivo e in due di quegli anni il ministro dell’Economia si chiamava Moscovici“. Così, a Otto e Mezzo (La7), il direttore de Il Fatto ...

Manovra - Moscovici e il deficit italiano : «Ancora non ci siamo». Via libera alla Francia. Di Maio e Salvini : «Piena fiducia in Conte» : Il Commissario europeo per gli Affari economici raffredda gli entusiasmi del governo che aveva proposto di portare il deficit dal 2,4% al 2,04%, sperando così di evitare la procedura di infrazione Ue. Ok invece a Macron su sforamento 3%: «Ma sia limite»

Gilet gialli - ancora una volta la Francia è lo specchio del mondo in cui viviamo : ancora una volta è la Francia a offrici la drammatica istantanea del mondo in cui viviamo. La rivoluzione francese è la madre dello Stato nazione moderno, quello democratico e laico, il ’68 francese la miccia che accese la rivolta studentesca e operaia contro il capitalismo post-bellico di stampo americano e i Gilet gialli potrebbero diventare il grido di protesta mondiale contro una globalizzazione che ha spaccato intere nazioni, ...

Francia sotto assedio - 6 gare di Ligue 1 rinviate a causa dei ‘gilet gialli’ : Ligue 1, sono ben sei le gare rinviate a causa della protesta dei ‘gilet gialli’ che sta mettendo a ferro e fuoco la Francia Sono 6 in totale le partite di Ligue 1 in programma nel weekend rinviate a causa della protesta dei ‘gilet gialli’. Ieri la Federcalcio francese, Lfp, ha annunciato la sospensione anche di Nimes-Nantes che si sarebbe dovuta disputare domani facendo salire a 6 il numero di campionato rinviate. ...

Toninelli congela i lavori per la Tav : «Si rinvia al 2019». Ma con la Francia c’è già l’accordo : Il ministro annuncia lo slittamento della pubblicazione di tre bandi. Ma con la Francia c’è già l’accordo: il via alle procedure entro gennaio

La Francia cerca una via d'uscita dalla crisi dei gilet gialli : ... probabilmente dal maggio del '68".I blocchi organizzati dal movimento contro la politica sociale e fiscale del governo hanno coinvolto tutto il Paese per tre settimane di fila e alla loro protesta ...

Food Sustainability Index 2018 : Francia in cima al mondo per il “cibo buono” - Italia bene nell’agricoltura sostenibile - Ruanda un esempio per i paesi in via di sviluppo : Ancora una volta, la Francia si riconferma il Paese più virtuoso al mondo. A decretarlo è la terza edizione del Food Sustainability Index (FSI) l’indice che analizza le performance di 67 paesi in base alla sostenibilità del loro sistema alimentare e al reddito. I paesi presi in esame dall’Index rappresentano oltre il 90% del PIL globale e i 4/5 della popolazione mondiale. Il Food Sustainability Index è stato sviluppato dal Barilla Center for ...

Neonati senza braccia - è allarme in Francia : sono già 18 i casi in pochi anni - avviata un’inchiesta nazionale : E’ attualmente in corso un’inchiesta nazionale in Francia sul caso dei Neonati senza braccia. A riferirlo alla stampa è stato il direttore generale dell’agenzia per la Salute pubblica, Francois Bourdillon. Il ministro della Salute, Agnès Buzyn, ha per ora precisato che i primi risultati dell’inchiesta arriveranno non prima del 31 gennaio 2019. Ad oggi sono 18 i casi conclamati di bambini venuti alla luce senza braccia in ...

Neonati senza braccia - altri 11 casi in Francia : il governo avvia un'inchiesta : Undici nuovi casi di Neonati venuti alla luce senza braccia sono stati appurati in Francia, secondo quanto annunciato dalla Sanità pubblica. I nuovi casi rendono più inquietante...

