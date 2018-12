Lione-Monaco 3-0

Probabili formazioni Lione-Monaco - Ligue 1 16-12-2018 : Il Lione arriva da una sequenza di due partite senza vittorie in campionato, 1 pareggio e 1 sconfitta, ed ha vinto solo due delle ultime cinque. Cercherà di tornare a vincere ospitando il Monaco, una squadra che sembra essere in ripresa, con due vittorie nelle ultime tre partite di campionato.Il Lione di Bruno Génésio ha il quarto attacco migliore della Ligue 1 con 26 gol segnati, ma ha anche avuto problemi in difesa, con 20 gol subiti che è il ...