ilgiornale

: RT @TwittGiorgio: Draghi prova a fermare la deriva sovranista 'L'euro ci ha protetto' ....MA ORA CI UCCIDE! - rondinella69 : RT @TwittGiorgio: Draghi prova a fermare la deriva sovranista 'L'euro ci ha protetto' ....MA ORA CI UCCIDE! - EDGARDOGARCIASA : RT @TwittGiorgio: Draghi prova a fermare la deriva sovranista 'L'euro ci ha protetto' ....MA ORA CI UCCIDE! - TwittGiorgio : Draghi prova a fermare la deriva sovranista 'L'euro ci ha protetto' ....MA ORA CI UCCIDE! -

(Di domenica 16 dicembre 2018) Eccoli, sono i nuovi populisti. Vogliono spendere, sfondare tetti e guadagnare decimali per distribuire redditi e pensioni, ma, avverte Mariohanno sbagliato i conti. "Come ha dimostrato la sua storia, il finanziamento del debito pubblico non ha mai portato a reali benefici a lungo termine". Questi keynesiani alle vongole parlano tanto di sovranismo, eppure "uscire dalla moneta unica non garantisce più sovranità". Anzi, meno. Prima dell'infatti "le decisioni rilevanti di politica monetaria erano prese in Germania, mentre oggi sono partecipate da tutti". Qualcuno rimpiange la liretta e la vorrebbe indietro e questo, spiega il presidente della Bce, sarebbe davvero un suicido perché "l'ci protegge" mentre le svalutazioni italiane degli anni 80 e 90 hanno provocato "danni sociali altissimi". Conclusione, con tutti i suoi limiti e i possibili miglioramenti, l'rimane ...