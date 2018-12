TIGRE COL MAL DI DENTI CURATA A PARMA Felino operato per problemi di masticazione | ora

Monza Rally Show 2018 – Concentrazione e occhi della TIGRE - il VIDEO dentro l’abitacolo dell’auto di Valentino Rossi : occhi concentrati sulla strada e pochissime contrazioni del viso, ecco Valentino Rossi al volante della sua Ford Fiesta WRC Plus Sette Prove Speciali su sette, un percorso netto senza lasciare scampo ai rivali. Valentino Rossi è senza dubbio il protagonista del Monza Rally Show 2018 , su cui il pesarese si appresta a mettere le mani per ottenere il settimo sigillo. Successi dovuti alla Concentrazione che il Dottore mette in ciò che fa, ...

Argentina - vincono TIGRE e Colon : Due vittorie per 1-0 nei match dell’ottava giornata della Superliga Argentina disputati nella notte. Il Tigre ha battuto 1-0 l’Estudiantes grazie a un autogol di Sanchez al 49′ Stesso risultato per Colon-Newells Old Boys, decisiva la rete al 36′ di Tomas Chancalay. In classifica il Tigre sale a 10 punti, 9 punti per il Colon seguito a 5 dal Newells Old Boys, 4 per l’Estudiantes. (AdnKronos) SCARICA GRATIS ...