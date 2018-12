Rifiuti Roma, la Raggi chiede aiuto, il sindaco di Torino (Appendino, M5S) pronta ad aiutarla

blogitalia.news

(Di sabato 15 dicembre 2018) Virginiaunper l’emergenzadi, ildiad aiutarla Le gemelle diverse, le chiamavano. Chiarae Virginiasono diventatelo stesso giorno. La prima a, battendo a sopresa Piero Fassino, la seconda a, superando agevomente Roberto Giachetti. Oggi, dopo due anni e mezzo di amministrazione, sono ancora pronte a darsi una mano. In questo caso è Chiaraa correre indi Virginiasulla questione. Infatti,vive da qualche tempo un momento difficile per quanto riguarda la raccolta della spazzautura, come denunciato da Leggo con il contributo dei suoi lettori, e ora, dopo l’incendio del TMB di Via Salaria, la situazione non potrà che aggravarsi.Per questo, qualche giorno fa, Virginiaaveva chiesto la solidarietà delle regioni e dei comuni ...