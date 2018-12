L’epatite B continua silenziosamente a diffondersi. Come combatterla? : (foto: Cdc via Wikipedia) Quella dell’epatite B è un’epidemia silenziosa. Numeri alla mano, per infezioni, morti correlate, e dati di copertura vaccinale, il ritratto che oggi si potrebbe fare dell’epatite B è quello di una malattia in parte negletta, dimenticata, soprattutto nelle zone dell’Africa subsahariana, anche per l’attenzione riservata anche ad altre malattie virali, in primis dall’hiv, si racconta ...