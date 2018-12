Il commovente ricordo degli amici di Antonio Megalizzi Abbiamo perso il migliore di

huffingtonpost

(Di sabato 15 dicembre 2018) "Se scrivo è solo perché tutti devono sapere chiappenanon era solo un collega o un amico: era un fratello.era iltutti noi. Amava la radio, la politica, il giornalismo, l'Europa". Comincia così il post pubblicato su Facebook da Andrea Fioravanti, collega e amico del giovane italiano ucciso a Strasburgo. Fioravanti decide di usare i social per rendere omaggio a, raccontare ciò che di lui non si conosceva e fargli una promessa: continuerà a portare avanti il suo progetto."Volevamo raccontare l'Europa e la sua politica ai nostri coetanei", si legge, "non meritava di finire su tutti i giornali per una insulsa pallottola di un terrorista. Meritava di raccontare l'Europa e il mondo come sognava di fare per lavoro. Sognava di farlo per sempre. Sognava un'Europa diversa e io non ...