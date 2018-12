Sci alpino | Pagelle SuperG Val Gardena | Innerhofer inizia una nuova carriera Svindal

Sci alpino - Coppa Europa Andalo Paganella 2018 : bis della polacca Gasienica-Daniel in gigante - quinta Roberta Melesi : Maryna Gasienica-Daniel concede il bis nel secondo gigante di Andalo Paganella. Dopo la vittoria di ieri, la polacca si ripete anche oggi, conquistando la vittoria e portandosi in vetta alla classifica generale della Coppaa Europa con 330 punti, scavalcando l’austriaca Julia Scheib. Sul podio al secondo posto, proprio ieri si è piazzata la francese Clara Direz a 75 centesimi, mentre al terzo posto si inserita l’austriaca Katharina ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Svindal si porta al comando : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Sci alpino - Christof Innerhofer : “Contento del secondo posto - ho sciato bene. Ho lavorato tanto sulla scorrevolezza” : Christof Innerhofer ha battuto un colpo nel superG della Val Gardena e ha conquistato un eccellente secondo posto, ad appena cinque centesimi dal vincitore Aksel Lund Svindal. L’altoatesino ha interpretato al meglio la Saslong ed è così riuscito a salire sul podio alle spalle del fenomeno norvegese dimostrando di essere in un buon stato di forma e disputando una delle migliori gare di sempre su questa pista. Entusiasmo a mille per ...

Sci alpino - Christof Innerhofer magnifico secondo nel SuperG della Val Gardena. Azzurro beffato per 5 centesimi da un super Svindal : La Val Gardena si conferma la seconda casa di Aksel Lund Svindal. Il campione norvegese ha vinto l’odierno superG, ottenendo il nono successo della carriera (36esimo in Coppa del Mondo) sulla mitica Saslong. Una vittoria che ha il sapore della beffa per l’Italia, perché a soli cinque centesimi dal 35enne nativo di Lorenskog si è piazzato uno straordinario Christof Innerhofer, che sale sul podio per la prima volta in carriera sul ...

LIVE Sci alpino - SuperG Val Gardena 2018 in DIRETTA : Innerhofer in testa con un secondo di vantaggio! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG della Val Gardena, gara valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Prende il via ufficialmente il lungo fine settimana dolomitico. Si incomincerà con la due giorni della Val Gardena con un SuperGigante e una discesa libera. Oggi è il giorno del Super G. Finora sono arrivate le vittorie di Kjetil Jansrud e Max Franz, che sono anche tra i grandi favoriti per la vittoria finale. Un ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Alta Badia 2018 : la Gran Risa offre un pronto riscatto ai gigantisti azzurri : Dalla Saslong alla Gran Risa. Se oggi e domani sarà la velocità protagonista in Val Gardena, domenica si terrà l’ormai storico gigante dell’Alta Badia. Una pista magica, tra le più difficili e spettacolari di tutta la Coppa del Mondo, dove a vincere sono veramente solo i Grandi campioni, come quel Marcel Hirscher che ha vinto gli ultimi cinque giganti disputati sulla Gran Risa. Questa, però, deve essere anche la gara del riscatto per ...

Sci alpino - SuperG Val Gardena 2018 : orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali di partenza : Basta solo il nome Saslong per presentare uno dei fine settimana più attesi della Coppa del Mondo. La velocità ritorna protagonista e lo fa in Val Gardena su una delle piste più belle e spettacolari dell’intero Circo Bianco. Oggi il Super G e domani la discesa libera. Di seguito la startlist, i pettorali di partenza, il programma e l’orario d’inizio del Super G della Val Gardena, prova della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino che sarà ...

Sci alpino - SuperG Val Gardena 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Domani alle ore 12.00 si svolgerà il SuperG maschile della Val Gardena, valido per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Sulla Saslong assisteremo ad una gara che si preannuncia combattuta ed incerta visto che i pretendenti al successo sono davvero tanti. Tra di loro il primo a prendere il via sarà Mauro Caviezel con il pettorale 3, poi scenderanno le due punte azzurre Christof Innerhofer, con il 6, e Dominik Paris con l’8, seguito da ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Val Gardena 2018 : le formazioni dell’Italia per Super G e discesa libera : Si sposta in Italia la Coppa del Mondo di sci alpino 2018-2019 al maschile: appuntamento in Val Gardena con un Super G domani e una discesa libera sabato. Lo staff italiano, dopo le due prove di questi giorni, ha deciso gli azzurri da schierare nelle due gare del week-end. Domani, venerdì 14 dicembre alle ore 12, nel SuperG, saranno al via Peter Fill, Christof Innerhofer, Dominik Paris, Matteo Marsaglia, Emanuele Buzzi, Mattia Casse, Alexander ...

Sci alpino - Gigante Alta Badia 2018 : la mitica Gran Risa ai raggi X. Un pendio tra i più difficili al mondo : Siamo pronti per un lungo weekend sulle nevi italiane per quanto riguarda la Coppa del mondo di sci alpino 2018/19. Dopo le prove veloci di venerdì e sabato in Val Gardena, infatti, tocca al Gigante ed al parallelo della Val Badia. Il Circo Bianco sarà di scena sulla strepitosa Gran Risa una delle piste più belle e difficili del mondo, una tappa fissa del calendario sulla quale, come si sa, vincono solamente i campioni. La Gran Risa è una pista ...