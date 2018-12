“Riciclare non costa niente | è questione di cultura!”

romadailynews

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Da sei anni a questa parte Riscarti festival offre momenti di consapevolezza, socialità e crescita a Roma con un format multidisciplinare (arte, intrattenimento, laboratori) per comunicare la cultura della sostenibilità. Oggetti ri-trovati, dalla strada o dalla discarica, trasformati e nobilitati, sono in mostra, riscattati in tutta la loro bellezza.I temi della manifestazione, saranno approfonditi attraverso declinazioni culturali ed artistiche differenti tra il Nuovo Cinema Aquila, la biblioteca Mameli e altri spazi del V Municipio, ma sempre pensati e realizzati con la stessa leggerezza e con l’auspicio che proprio dai piccoli gesti del nostro quotidiano si inneschi un grande cambiamento all’insegna della sostenibilità, di cui siamo tutti responsabili. Nel V Municipio prende il via FESTAM intesa come una grande festa diffusa per l’ambiente nella quale la sesta edizione di ...