Morì cadendo dal balcone in Spagna | i due amici condannati a sei anni

Morì cadendo dal balcone in Spagna : La studentessa genovese è deceduta il 3 agosto 2011 precipitando dal balcone di un hotel a Palma di Maiorca

Roma - Laura Morì a 17 anni cadendo dal settimo piano : 'Era un corriere della droga' : I magistrati si apprestano a chiudere il caso, classificandolo come suicidio. Ma restano tanti i misteri sulla tragica scomparsa di Laura, una studentessa dell'istituto alberghiero di Orvieto, morta a Roma il giorno di San Valentino del 2017, dopo essere caduta dal settimo piano di un palazzo in via Agrigento, nel quartiere Nomentano. L'ultima puntata della trasmissione "Chi l'ha visto?" si è occupata proprio di questo caso, ripercorrendo i ...