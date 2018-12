Inter | Milinkovic-Savic non è la prima scelta di Marotta

Inter - Marotta vuole rinforzare la rosa : Milinkovic-Savic primo obiettivo : Se ne parlava ormai da settimane ma ieri è arrivato il comunicato ufficiale sul sito del club: Giuseppe Marotta è il nuovo amministratore delegato che si occuperà della parte sportiva dell'Inter. L'ex dirigente della Juventus si è messo subito al lavoro per studiare come rinforzare la rosa a disposizione del tecnico, Luciano Spalletti: non verranno fatti grossi investimenti la gennaio, anche a causa dell'eliminazione dalla Champions League, ...

Inter - Milinkovic-Savic potrebbe essere il primo colpo di Marotta : In casa Inter comincia a delinearsi la strategia da attuare nelle prossime sessioni di calciomercato per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico, Luciano Spalletti. Lo stesso direttore sportivo, Piero Ausilio, ha dichiarato che si stanno già valutando i possibili rinforzi, soprattutto per la prossima estate quando la società nerazzurra sarà finalmente libera dai paletti imposti dall'Uefa con il fair play finanziario. A gennaio, invece, il ...

L'Inter vuole Milinkovic-Savic della Lazio : è l'obiettivo numero uno per giugno (RUMORS) : Uno degli obiettivi delL'Inter nelle prossime sessioni di calciomercato sarà sicuramente quello di rinforzare il centrocampo, ovvero il reparto che ha mostrato maggiori carenze in questa prima parte della stagione. Il direttore sportivo, Piero Ausilio, ha dichiarato che a gennaio non cambierà molto l'assetto della rosa, facendo intendere che le cose più importanti saranno fatte la prossima estate. Il ds nerazzurro lavorerà con il nuovo ...

Inter - Modric e Milinkovic-Savic : Marotta vuole un centrocampo stellare (RUMORS) : L'Inter sarà sicuramente uno dei club protagonisti della prossima sessione estiva di calciomercato. I nerazzurri usciranno definitivamente dal settlement agreement il prossimo 30 giugno e, dunque, verranno meno le restrizioni della Uefa con il fair play finanziario. Il club, per ammissione del direttore sportivo, Piero Ausilio, sta già studiando come rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, per cercare di ridurre il gap con la ...

La sua era alla Lazio e l’Interesse del Milan : Milinkovic-Savic affronta l’argomento calciomercato : Sergej Milinkovic-Savic ha parlato delle voci sul Milan che si sono rincorse nelle ultime settimane, il calciatore della Lazio è sempre al centro del mercato Sergej Milinkovic-Savic è stato uno dei calciatori più chiacchierati in chiave calciomercato della scorsa estate. Presumibilmente il laziale lo sarà anche nella prossima, dato che Lotito non ha mai negato che di fronte ad una folle offerta potrebbe lasciar partire il serbo. Lo ...

Inter - Milinkovic-Savic primo obiettivo di Marotta per giugno (RUMORS) : La sconfitta subita ieri contro il Tottenham ha messo in evidenza ancora alcune carenze in casa Inter, La squadra nerazzurra necessita di un grande colpo a centrocampo. Un giocatore che sia in grado di prendere per mano i compagni nei momenti di maggiore difficoltà con la propria personalità e con la propria tecnica. Chi avrebbe dovuto farlo quest'anno, infatti, come Radja Nainggolan, sta facendo i conti con la sfortuna. Anche ieri il ...

Inter - Milinkovic-Savic obiettivo a centrocampo : Marotta parla con Lotito (RUMORS) : Manca solo l'ufficialità, ma Giuseppe Marotta sarà il nuovo amministratore delegato dell'Inter. L'ex dirigente della Juventus dieci giorni fa è volato in Cina, a Nanchino, per incontrare i vertici di Suning e il patron, Jindong Zhang. Le parti hanno discusso della strategia da attuare per ridurre il gap dalla squadra bianconera, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista economico. Inevitabile, dunque, parlare di mercato ed è ormai ...

Inter - Milinkovic-Savic : sogno che potrebbe diventare realtà - Marotta prepara l'assalto : L'Inter ha cominciato già a studiare la strategia di rafforzamento in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Il vertice andato in scena a Nanchino tra i vertici di Suning, con in testa il patron, Jindong Zhang, e il prossimo amministratore delegato, Giuseppe Marotta, è servito non solo alle parti per conoscersi, ma anche per capire quali devono essere gli obiettivi da conseguire. E uno dei nomi in cima alla lista dell'ex amministratore ...

Inter - Marotta penserebbe al grande colpo per l'estate : Milinkovic-Savic (RUMORS) : Ormai l'arrivo di Beppe Marotta in casa Inter è una questione di ore, poi l'ex ad bianconero dovrebbe essere operativo, a stretto contatto con la dirigenza Interista per programmare i prossimi colpi di mercato. Tra i sogni dello stesso ci sarebbe quello di Milinkovic Savic, centrocampista attualmente in forza alla Lazio. Marotta in queste ultime ore è tornato da un viaggio di lavoro a Nanchino, in Cina. A Malpensa, come riporta Fox Sports ...

Mercato Inter - Marotta ci riprova per Milinkovic : i dettagli - occhio a Colidio - : Il ds nerazzurro nelle riunioni a Nanchino con i vertici Interisti, come riporta il Corriere dello Sport, ha messo in cima alla lista di Mercato Sergej Milinkovic Savic . Le richieste di Lotito ...

Inter - Marotta lavora al grande colpo : Milinkovic-Savic nel mirino : Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, però, Marotta ha in 'serbo' il grande colpo di mercato per l'estate: Sergej Milinkovic-Savic della Lazio. Il giocatore è un pallino dell'ex ...

Inter - Marotta punta Milinkovic-Savic : principio d'accordo con Lotito (RUMORS) : Ormai ci siamo, Giuseppe Marotta sarà il nuovo amministratore delegato dell'Inter. L'ex dirigente della Juventus è arrivato ieri a Nanchino, in Cina, per incontrare i vertici di Suning e, in particolare, il patron, Jindong Zhang. Dopo l'incontro il tutto sarà messo nero su bianco e l'ad sarà operativo già dal 1 dicembre, con l'esordio ufficiale che dovrebbe arrivare proprio in occasione del derby d'Italia contro la sua ex squadra, la Juventus, ...

Luis Alberto e Milinkovic-Savic - due ‘zavorre’ di qualità : la Lazio frena a Sassuolo - Inzaghi tradito dal talento a Intermittenza : La Lazio si ferma sull’1-1 contro il Sassuolo: biancocelesti traditi dal talento ad intermittenza di Luis Alberto e Milinkovic-Savic, Inzaghi deve prendere una decisione alla svelta Prima del big match fra Milan e Juventus, partita conclusiva dell 12ª giornata di Serie A, la Lazio spreca una ghiotta occasione di rilanciarsi in piena zona Champions League. I biancocelesti infatti non sfruttano il passo falso dell’Inter, sconfitta 4-1 ...

Lazio - Inzaghi soddisfatto : “Riscatto dopo la sconfitta contro l’Inter - Milinkovic sta migliorando” : dopo la sconfitta casalinga contro l’Inter, la Lazio ha ricominciato subito a correre strapazzando la Spal. A fine partita, Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN: “Abbiamo fatto una buona partita, contro un’ottima squadra. Abbiamo vinto una partita importante. I ragazzi sono stati bravi a riscattarsi dopo la gara contro l’Inter“. Su Caicedo partner di Immobile: “Bravissimi tutte e due. Bene ...