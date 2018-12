Funerali per Mattia | Daniele e Asia

Napoli - lacrime ai Funerali del commerciante morto per infarto. E il figlio della vittima incontra figlio colpevole : «Un'ora prima di questo funerale è avvenuto un miracolo. Mentre la gente parla e le persone dicono di tutto, il figlio di Antonio, Pietro, ha incontrato il figlio del colpevole in...

Ieri i Funerali di Luca Di Bella a Terrasini. Il fratello Giuseppe : “Giustizia per Luca” : Una giornata di lutto Ieri a Terrasini, nel palermitano, per la prematura scomparsa del giovane Luca Di Bella, il ventinovenne deceduto venti giorni dopo aver subito un intervento chirurgico alla mandibola a Palermo a Villa Sofia. Sarà la Procura, che ha aperto un fascicolo, ad accertare le responsabilità.Continua a leggere

Milano - i Funerali di Sandro Mayer : colleghi e tanta gente per l'ultimo saluto : Il popolare giornalista e scrittore è morto pochi giorni fa a Roma dopo un breve ricovero. Nella chiesa di San Babila l'omaggio di artisti, giornalisti e milanesi comuni

Casamonica - interdittiva antimafia per l'azienda di pompe funebri che organizzò i Funerali show : 'Legami con la camorra' : Nel 2015 si erano occupati dei funerali show dei Casamonica, a Roma. Ora gli Eredi Cesarano 'i re delle pompe funebri partenopee hanno ricevuto l'interdittiva antimafia', ha annunciato oggi il ...

Funerali show dei Casamonica - interdittiva antimafia per agenzia Eredi Cesarano : 'Si occuparono dei Funerali show dei Casamonica , a Roma, nel 2015: ora i re delle pompe funebri partenopee, gli Eredi Cesarano, hanno ricevuto l'interdittiva antimafia . A loro carico sono emersi una ...

Funerali negati per il boss Di Mauro : trecento manifesti contro la decisione del Questore : di Fabio Postiglione NAPOLI. È morto Paolo Di Mauro, detto "Paoluccio 'o 'nfermiere", e il Questore di Napoli, con un provvedimento urgente ha vietato i Funerali per il rischio che possa esserci ...

Infanticidio Aosta - palloncini bianchi e mille persone in lacrime ai Funerali dei due fratellini : "E' un momento difficilissimo per tutti noi - ha detto il parroco don Denato Roux - e soprattutto per me, che devo portare un po' di speranza in mezzo a questo dolore incomprensibile". Alla cerimonia anche il padre Osvaldo Empereur.

Infanticidio Aosta - palloncini bianchi e mille persone in lacrime ai Funerali dei due fratellini : "E' un momento difficilissimo per tutti noi - ha detto il parroco don Denato Roux - e soprattutto per me, che devo portare un po' di speranza in mezzo a questo dolore incomprensibile". Alla cerimonia anche il padre Osvaldo Empereur.

“Mi dicevano di non comprarle i giocattoli - perché i Funerali costano” : La storia di mamma Valentina e sua figlia Elettra, un parto complicato, mesi di incubi e incertezze, la piccola che riporta dei problemi, ma che nonostante tutto sorride: “La vita di mia figlia è iniziata in salita, ha affrontato delle battaglie che io non sarei stata in grado di vincere. È stata catapultata nell’inferno appena dopo il suo primo respiro e ne è uscita vittoriosa. È per me un grande esempio e grande motivo di orgoglio: 6 chili di ...

L'anziana data per morta è ancora viva : annullati i Funerali : Una vicenda a dir poco assurda arriva dalla Sardegna, dove i familiari di una donna di 80 anni avevano già organizzato tutto...

Sassari : tutto pronto per i Funerali ma la donna data per morta in ospedale è ancora viva : I familiari della donna si erano già accordati col parroco per celebrare il funerale, avevano comprato persino la bara e svolto le pratiche burocratiche per la tumulazione al cimitero. Ritornati in ospedale hanno scoperto però che in realtà la signora era ancora viva anche se ricoverata in gravi condizioni.Continua a leggere

Fece per prima coming-out - Funerali : ANSA, - BOLZANO, 13 NOV - I funerali di Mariasilvia Spolato, l'ex docente universitaria che negli anni Settanta Fece coming-out e perse tutto, finendo clochard, si svolgeranno venerdì, 16 novembre ...

Melbourne - Funerali di Stato per Sisto : 7.05 funerali di Stato per Sisto Malaspina, il 74enne di origini italiane accoltellato a morte venerdì pomeriggio a Melbourne mentre cercava di bloccare un terrorista, poi ucciso dalla polizia. La commemorazione ufficiale è stata proposta dal premier dello Stato,Daniel Andrews,cliente affezionato del locale, che si è anche detto a favore della proposta di rinominare a Malaspina il vicolo che ospita il Pellegrini Espresso Bar.Oggi gratis per ...

I Funerali delle 9 vittime di Casteldaccia. La folla si stringe all'unico superstite : E' il giorno del dolore, a Palermo. Il giorno in cui un padre, Giuseppe Giordano, deve dare l'addio a tutta la sua famiglia, inghiottita dal fango nella villetta di Casteldaccia. La folla s'accalca ...