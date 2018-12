Un modo diverso di essere padre

Insigne : «Prima eravamo prevedibili - ora giochiamo in modo diverso» : L’intervista a Sky Lorenzo Insigne intervistato da Sky al termine di Atalanta-Napoli: «Abbiamo fatto una grande vittoria. Sappiamo che non era facile giocare su questo campo, in cui l’Inter ha fatto davvero fatica. Siamo contenti del risultato, è stato un successo di squadra. Milik è tornato al gol, siamo contenti anche per questo. Speriamo possa farne altri». L’infortunio nel primo tempo: «Una semplice botta, ora passa. ...

Nero a Metà : ci vuole coraggio per raccontare in modo diverso l’immigrazione : Nero a Metà - Miguel Gobbo Diaz e Claudio Amendola Parlare di immigrazione, e soprattutto di integrazione, senza scadere nella banalità e senza condannare apertamente nessun punto di vista al riguardo, non era un’impresa semplice. Tanto più se si considera lo scenario politico e (multi) culturale in cui la fiction Nero a Metà è venuta alla luce. Invece si è riusciti nell’intento, portando sullo schermo un prodotto capace di dire ...

Il prequel de Il Trono Di Spade parlerà di un mondo molto diverso dai libri : in che modo la serie verrà stravolta? : Il prequel de Il Trono di Spade racconterà un mondo molto diverso da quello presentato nei libri e nella serie originale. George R.R. Martin ha già scatenato la sua fantasia per narrare una nuova storia ambientata 10,000 anni prima degli eventi degli Stark, Lannister e Targaryen. Per questo motivo, l'universo de Il Trono di Spade potrebbe essere stravolto. L'acclamato autore ha anticipato a Entertainment Weekly di dimenticare il mondo di ...

Barbara Palombelli - lo sfogo in diretta tv : "Mio figlio di colore guardato in modo diverso" : La giornalista, al timone di "Stasera Italia", è scoppiata mentre si parlava di immigrazione e accoglienza in Italia 0

