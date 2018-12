Juventus-Inter | lo Scudetto del 2006 definitivamente ai neroazzurri

La Cassazione : “lo scudetto del 2006 resta all’Inter” - respinto il ricorso della Juventus : La Cassazione nelle ultime ore ha respinto il ricorso della Juventus riguardo alla revoca dello scudetto 2006, il tricolore rimane quindi assegnato all’Inter, non risulta infatti un altro grado di giudizio, dunque di possibilità di ricorso. Il caso riguarda gli anni di Calciopoli, la retrocessione in Serie B dei bianconeri e due scudetti 2005 e 2006, il primo annullato e dunque non assegnato; il secondo assegnato all’Inter. Poi ...

Serie A - Torino-Juventus affidata a Guida. Inter-Udinese : dirige Abisso : ROMA - Rese note le designazioni arbitrali per la sedicesima giornata di Serie A. Si comincia sabato alle 18 Inter - Udinese , Abisso, e alle 20.30 il derby Torino-Juventus, Guida,. Domenica alle 12.

Inter - Marotta prepara la rivoluzione : allenatore e calciatori - tutte le idee dell’ex Juventus : Clamorosa eliminazione dalla Champions League per l’Inter, il club nerazzurro non ha approfittato del pareggio del Barcellona contro il Tottenham, nel match casalingo contro il Psv è arrivato solo un pareggio, la qualificazione era a portata di mano, la squadra di Spalletti ha fallito un ‘rigore a porta vuota’. Anche in campionato la squadra non sta entusiasmando e l’obiettivo a questo punto sembra quello di dover ...

Inter - Marotta pronto a chiamare la Juventus per Dybala (RUMORS) : Mancano poche ora all'annuncio ufficiale ma ormai ci siamo: Giuseppe Marotta sarà il prossimo direttore generale dell'Inter dopo aver ufficializzato il suo addio alla Juventus poco più di un mese fa. L'ex dirigente bianconero è volato anche in Cina, a Nanchino, dove ha conosciuto i vertici di Suning e in particolar modo il patron, Jindong Zhang. Un incontro proficuo in cui le parti hanno parlato di come rinforzare la rosa a disposizione del ...

Calciomercato - derby Juventus-Inter per Ozil : Calciomercato JUVENTUS INTER Ozil – Come riporta il massimo portale italiano esperto in mercato, Calciomercato.it, le ultime notizie sul futuro del trequartista tedesco classe 1988, che l’Arsenal sembra disposto a lasciar partire già a gennaio per 25 milioni di sterline (poco meno di 28 milioni di euro), arrivano dall’Inghilterra, più precisamente da ‘The Sun’. -> […] L'articolo Calciomercato, derby ...

L'ex Juventus Coman si ritira?/ 'Non sopporterei un altro intervento - se vado ko ancora smetto' : L'ex Juventus Coman si ritira? Il calciatore francese sembra ormai prossimo a recuperare dopo l'ennesimo infortunio della sua carriera

Inter - senti Spalletti : “vi spiego dove sta la differenza con la Juventus” : Inter, Luciano Spalletti ha parlato della distanza tra la sua squadra e la Juventus che sta dominando da anni in Italia “La differenza con la Juventus la vedo di più nelle vittorie mancate con Parma e Atalanta. E’ nel contesto delle 38 partite che dobbiamo far meglio e non nella partita unica dove avremmo potuto anche vincere se avessimo concretizzato le opportunità che abbiamo avuto“. Torna così a parlare della partita ...

Juventus-Inter : Mandzukic fa volare i bianconeri contro i rivali : Se serviva ancora una prova di forza per confermare l'imbattibilità di questa Juventus, la risposta non si è fatta attendere. Venerdì sera, all'Allianz Stadium, si è disputato il derby d'Italia tra Juventus e Inter, una partita decisamente sentita da ambo le parti, basata su una storica rivalità che, negli anni, non ha mancato di generare polemiche e accuse reciproche. I bianconeri, in questo campionato, stanno volando, battendo numerosi record. ...

Vieri a 360° su Juventus - Inter e Milan : “Campionato finito già in estate” : L’ex bomber nerazzurro Christian Vieri è Intervenuto ai microfoni di Sky Sport facendo un punto sull’attuale campionato: “È finito prima di cominciare. La Juve è troppo più forte delle altre. Ha preso Cancelo, che è il terzino destro più forte d’Europa, e poi ha CR7, che ha segnato 700 gol in carriera. Ha la rosa più forte d’Europa, vince da 7 anni e continuerà ancora. La Champions si vince con i dettagli, la ...

Juventus - Mandzukic - Pjanic - Ronaldo e Bonucci esultano dopo la vittoria contro l'Inter : Ieri sera, la Juve ha battuto l'Inter nel Derby d'Italia grazie al gol di Mario Mandzukic. Il numero 17 bianconero è stato bravissimo a buttare in rete il pallone servitogli magistralmente da Joao Cancelo. Al termine della sfida la soddisfazione in casa Juventus era moltissima anche perché con questi tre punti i nerazzurri scivolano a 14 punti di distanza. I giocatori juventini al triplice fischio hanno espresso tutta la loro soddisfazione ...