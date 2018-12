13 12 2018 TRIESTE IN DIRETTA - Udine 20

TriesteAntiqua 2018 - apre la mostra mercato di antiquariato : ... http://www.trieteantiqua.com Vedi Calendario Spettacoli >>> in calendario Mare & Sport. In Venezia Giulia, Fiume e Dalmazia. Immagini 1870-1950 Trieste E' allestita al Civico Museo della Civiltà ...

Basket - Serie A 2018-2019 : Trieste sale sulle ali di Justin Knox nel terzo quarto e batte Trento. Bene anche Cavaliero : Nell’anticipo del sabato della settima giornata di Serie A 2018-2019, giocato alle 19, l’Alma Trieste difende il parquet amico superando per 83-74 la Dolomiti Energia Trentino, che proprio la scorsa settimana aveva terminato il digiuno di vittorie in campionato. Per la squadra di coach Eugenio Dalmasson si rivela decisivo Justin Knox con 20 punti e uno spazio importante nel terzo quarto, ma anche Daniele Cavaliero ci mette del suo ...

12/11/2018 TRIESTE IN DIRETTA - Udine 20 : TRIESTE IN DIRETTA , lunedì 12 novembre 2018, Lo specchio di TRIESTE in onda ogni giorno in DIRETTA dalle 18.00 alle 19.00 i protagonisti del mondo della cultura, politica, spettacolo, economia ed istruzione. Il nostro filo diretto con la citta' Telequattro mar, novembre 13, 2018 6:27am URL: Embed:

Trieste - 3 novembre 2018 : Una trentina di parole che facendo dell'evento una questione, letteralmente, di bottega, valgono un trattato di economia politica e mostrano quale letame concima il fascismo. La risposta, in corpore ...

Trieste Film Festival 2018 : da Frankenstein - Freaks e Zombies fino al Porno galattico di Stoya e al Proletkult e oltre - tutto fa Sci+Fi : Vincenzo Basile Inaugurata al Teatro Rossetti di Trieste, dal suo direttore nonché cofondatore Daniele Terzoli , è decollata la diciottesima edizione di uno dei più importanti Festival della ...

Trieste Science+Fiction Festival 2018 - XVIII edizione : ... Politeama Rossetti Trieste TS Dal 30/10/18 al 04/11/18 Per maggiori informazioni Sito web: http://www.sciencefictionFestival.org Vedi Calendario Spettacoli >>> in calendario L'eredità russa dei ...

Pallanuoto - Serie A1 2018-2019 : Posillipo solo in vetta - vittorie di misura per Ortigia - Trieste e Napoli : Si sono giocati soltanto quattro match della Serie A1 di Pallanuoto nella giornata odierna: ai rinvii per impegni europei delle tre formazioni scese in acqua in Champions League si è aggiunto quello per la morte di Marco Paganuzzi, che ha portato allo stop di Florentia-Quinto. Il Posillipo resta così solo in vetta dopo la rotonda vittoria esterna sulla Lazio con il roboante punteggio di 7-14, mercoledì i campani saranno raggiunti in vetta dalla ...

Grande chiusura per il Trieste Science+Fiction 2018 : Ultimo giorno di proiezioni stellari per il Trieste Science+Fiction: domani, domenica 4 novembre, si terrà la Cerimonia di premiazione e di chiusura del festival triestino. Appuntamento alle ore 20.00 ...

Pallanuoto - Serie A1 2018-2019 : i migliori italiani della seconda giornata. Occhio al millennial Antonucci - Panerai e Rocchi trascinano Trieste : La seconda giornata della Serie A1 di Pallanuoto vive ancora della querelle tra Pro Recco e Posillipo sulla gara non disputata sabato. Mentre si attendono le decisioni del Giudice Sportivo in merito, vincono BPM Sport Management e Brescia. In coda punti pesanti per Trieste e Lazio, infine successi anche per Roma e Napoli. Andiamo a scoprire i migliori italiani del secondo turno della Serie A1 di Pallanuoto. Stefano Luongo (BPM Sport Management): ...

Basket - Serie A 2018-2019 : Milano e Venezia demoliscono Pistoia e Pesaro - Bologna vince ad Avellino - bene Trieste - Sassari e Torino : Si è conclusa la terza giornata di Serie A 2018-2019, che vede ora solamente due squadre a punteggio pieno: Milano e Venezia. L’Olimpia si è imposta al Mediolanum Forum contro Pistoia per 107-83 in un incontro letteralmente dominato dal terzo quarto in poi. MVP indiscusso Mindaugas Kuzminskas, autore di 20 punti in appena 17 minuti (8/11 al tiro). Match senza storia anche quello tra Venezia e Pesaro, concluso 97-62 per la Reyer, già avanti ...

06/08/2018 TRIESTE IN DIRETTA - Udine 20 : TRIESTE IN DIRETTA , lunedì 6 agosto 2018, Lo specchio di TRIESTE in onda ogni giorno in DIRETTA dalle 18.00 alle 19.00 i protagonisti del mondo della cultura, politica, spettacolo, economia ed istruzione. Il nostro filo diretto con la citta' Telequattro dom, ottobre 21, 2018 4:44am URL: Embed:

La San Marco a TriestEspresso 2018 presenta V6 : La San Marco Spa, storica azienda italiana specializzata nella produzione di macchine per caffè espresso, macinadosatori e altre apparecchiature professionali tra le più conosciute al mondo, conferma la sua presenza alla nona edizione di TriestEspresso Expo, in programma presso i suggestivi magazzini del Porto Vecchio di Trieste dal 25 al 27 ottobre. Tra le tante novità oggetto ...

Vela – Cetilar M32 Sailing Series 2018 : Vitamina Veloce Sideral secondo a Trieste : Vitamina Veloce Sideral chiude secondo il circuito M32 Con le ultime, spettacolari prove disputate sabato scorso nel golfo di Trieste, si è conclusa l’ultima tappa delle Cetilar M32 Sailing Series 2018, il circuito internazionale di regate riservato ai catamarani M32 che nel corso dell’anno è andato di scena a Valencia, Marina di Pisa, Kristiansand (NOR), Aarhus (DEN) e Gargnano, sul lago di Garda. Una stagione intensa, che ...

Basket - Serie A 2018-2019 : Trieste ingaggia Ojars Silins a gettone per far fronte ai problemi di infortuni dei lunghi : A Trieste la fortuna è cieca, ma la iella ci vede benissimo, almeno per quanto riguarda i problemi con i lunghi del roster di Eugenio Dalmasson. Per tempi più o meno lunghi, sono fuori per infortunio Matteo Da Ros, Giga Janelidze, Justin Knox e Hrvoje Peric: la società triestina è dunque corsa ai ripari ed ha trovato un’ottima copertura nel ruolo di 4. Si tratta di Ojars Silins, venticinquenne di Riga che il campionato italiano ha imparato ...